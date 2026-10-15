"Jak żyć, żeby nie zwariować": przebojowa polska komedia

Jak żyć, kiedy twoje małżeństwo się rozpada, dzieci się buntują, na koncie brakuje pieniędzy i komornik chce zająć twoje mieszkanie? A co, jeśli na domiar złego stracisz pracę i z odsieczą przybędzie matka, której ciągłe narzekania przyprawiają cię o zawrót głowy? Dla widza to istne szaleństwo! Dla Anki - nowa, pełna wyzwań rzeczywistość.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" to pytanie, które główna bohaterka komedii Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowskiej-Koneckiej zadaje sobie każdego dnia i wciąż nie znajduje na nie odpowiedzi. A może w tym całym rozgardiaszu ważny jest sam proces, a nie tylko jego efekt? Może w życiu potrzebna jest nam odrobina dystansu, humoru, beztroski i niedoskonałości? Zapewne wielu z was odnajdzie w tej historii cząstki samych siebie. Bo gdy świat wokół pędzi jak szalony, czasem warto puścić wodze fantazji i dać się ponieść spontaniczności.

Jak czytamy w zapowiedzi nowej komedii twórcy "Lejdis" i "Testosteronu", jej główna bohaterka Anka ma wszystko, co w teorii powinno zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa: kochającego męża, udane dzieci, pracę i stylowe mieszkanie. Jednak gdy Bartek zdradza, zbuntowana nastolatka Gabi miewa swoje humory, młodszy syn w spektrum autyzmu Iwo ma problemy w relacjach z rówieśnikami, a na horyzoncie pojawia się szansa na nową miłość, życiowa rewolucja jest w stanie przytłoczyć nawet najsilniejszych zawodników. Na szczęście pomysłów na nowy start Ance nie brakuje, dlatego z uśmiechem na twarzy podążamy za jej pełną zwrotów akcji i wywołującą salwy śmiechu historią.

Na zmiany nigdy nie jest za późno. Ten film to udowadnia

Choć rywalizacja o serce głównej bohaterki to jeden z głównych elementów filmu, "Jak żyć, żeby nie zwariować" to przede wszystkim opowieść o trudach rodzicielstwa, naprawie własnych błędów i odwadze w szukaniu szczęścia.

- Dla mnie ten film jest o relacjach rodzinnych. Mamy małżeństwo, które się rozszczelniło, relację córki z matką... To film o relacjach i o tym, jak różnie definiujemy szczęście. One potrafią nas bardzo poróżnić, ale w naszym filmie jest to źródło dobrego humoru - mówiła na pokazie prasowym filmu Barbara Wypych, która wcieliła się w postać Ady, przyjaciółki głównej bohaterki.

- To jest historia o tych, którzy mają odwagę wziąć życie w swoje ręce, nie ukrywając się przed swoim strachem - dodał Piotr Rogucki, który w filmie zagrał męża Anki, Bartka.

Odtwórczyni głównej roli, Magdalena Popławska zapytana o to, czy "Jak żyć, żeby nie zwariować" pomoże widzom i widzkom odpowiedzieć sobie na to fundamentalne pytanie, stwierdziła, że przede wszystkim zapewni im dużo ciepła i szansę na lepsze zrozumienie samych siebie i relacji z bliskimi.

- Odpowiedzi na to pytanie chyba nie ma. Można próbować różnych wersji, tej wolności trzeba szukać i w sobie, i w ludziach wokół - mówiła aktorka.

Jedyna taka rola Popławskiej. "Zagrałam trochę samą siebie"

Jak przyznała, postać Anki jest jej szczególnie bliska i nie musiała długo zastanawiać się nad przyjęciem propozycji jej zagrania. - Mam ADHD, więc można powiedzieć, że zagrałam trochę samą siebie. Z boku to jest komedia, od środka wygląda to trochę inaczej. Jestem nie w tym miejscu, nie w tym czasie, czasem na lotnisko przyjadę dzień wcześniej. Moje życie generuje dużo takich przygód, o których można by było napisać scenariusze - powiedziała Popławska.

Zdaniem gwiazdy "Jak żyć, żeby nie zwariować" szaleństwo, wymykanie się z góry ustalonym zasadom i stereotypom jest nam w życiu bardzo potrzebne. Tę właśnie refleksję wyniesiemy z seansu.

- Chaos może być piękny. To też jest częścią życia. Lawirowanie między tymi katastrofami też jest w tym wszystkim wspaniałe - podsumowała.

"Jak żyć, żeby nie zwariować": obsada i twórcy

"Jak żyć, żeby nie zwariować" wyreżyserowali wspólnie Tomasz Konecki (współtwórca kultowych komedii "Lejdis", "Ciało" i "Testosteron") oraz Iwona Ogonowska Konecka. Autorką scenariusza jest Karolina Szymczyk ("Skazana", "Przesmyk").

W rolach głównych zobaczymy: Magdalenę Popławską ("Teściowie 3", "Usta, usta"), Piotra Roguckiego ("Heweliusz", "Minuta ciszy"), Kamila Szeptyckiego ("Kamienie na szaniec", "Chopin, Chopin!"), Piotra Trojana ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Johnny"), Dorotę Kolak ("Zabawa, zabawa", "Uwierz w Mikołaja"), Krzysztofa Stelmaszyka ("Testosteron", "Listy do M. 2") i Barbarę Wypych ("Matki pingwinów", "Rojst").