Na scenie występuje już sześć dekad. Czy to koniec jego kariery?

Ojciec Steve'a Martina też był aktorem

Steve Martin chciał pracować w branży rozrywkowej odkąd pamięta. Jego ojciec był zapalonym aktorem i mimo, że nie zrobił imponującej kariery, to zaszczepił miłość do występów na scenie u syna. W wywiadach amerykański gwiazdor wspomina go jako krytycznego i stroniącego od pochwał mężczyznę, ale zawsze podkreśla, że ojciec był z niego dumny.

Jako nastolatek Steve rozpoczął pracę w Disneylandzie, gdzie sprzedawał pamiątki. W trakcie rozwijał też swoją pasję do sztuczek magicznych. Na początku lat 60. był już na tyle dobry, że awansował z posady sprzedawcy na iluzjonistę.

Reklama

18 lat rozwijał karierę komika. Pracował dla najlepszych

Po ukończeniu szkoły średniej Martin studiował aktorstwo na uniwersytecie w Santa Ana. W tym samym czasie aktywnie występował jako komik, udzielając się w kabaretach i stand-upach. Rok 1967 była dla niego pierwszym przełomem w karierze. To właśnie wtedy udało mu się dostać do "The Smothers Brothers Comedy Tour", serialu, który w latach 60. robił prawdziwą furorę w amerykańskiej telewizji. Steve pracował tam jako scenarzysta i szlifował swój talent komediowy.

Mimo że po latach "The Smothers Brothers Comedy Tour" zostało zdjęte z anteny, to produkcja otworzyła mu drzwi do innych podobnych formatów. Martin pracował m.in. przy "The Tonight Show Starring Johnny Carson", "The Muppet Show" czy "Saturday Night Live". Jego talent do pisania scenariuszy został wielokrotnie doceniony poprzez nominacje do prestiżowych nagród.



Zdjęcie Steve Martin w 1989 roku / Harry Langdon / Getty Images

"Zajmowałem się stand-upem przez 18 lat, z czego 10 lat to była nauka, 4 lata to - okres dojrzewania, a ostatnie 4 lata to czas dzikiego sukcesu. Szukałem oryginalności jako komik, sława była po prostu produktem ubocznym" - żartował w wywiadach.



Grał w kultowych komediach. W końcu doczekał się Oscara

Równolegle z karierą komika Steve Martin budował także swoje portfolio aktorskie. W Polsce znany jest bardziej ze swoich komediowych występów na wielkim ekranie niż popisów stand-upowych. Już w latach 70. pierwszy raz pojawił się w filmie, ale to kolejna dekada rozsławiła jego nazwisko w świecie kina.

W 1981 roku zagrał w musicalu "Grosz z nieba", który przyniósł mu nominację do Złotego Globu. Potem przyszedł czas na "Dwoje we mnie", o którym krytycy rozpisywali się z entuzjazmem. W 1987 roku na wielkim ekranie zadebiutował film "Roxanne", w którym aktor zagrał jedną ze swoich najbardziej pamiętnych ról. Wcielił się w komendanta straży pożarnej, który, choć obdarzony wyjątkowo dużym nosem, nie przestaje walczyć o serce pięknej Roxanne.

Później oglądaliśmy go w jego największych hitach: "Ojcu panny młodej", "Cudotwórcach", "Sierżancie Bilko" i "Wielkiej hecy Bowfingera". W 2013 roku został wyróżniony Oscarem za całokształt. Podczas swojego przemówienia komik raczył widownię wieloma żartami, mówiąc między innymi: "Chciałbym wyrazić, jak bardzo cieszę się z tej nagrody, jednak nie mogę. Botoks jest świeży".

"Zbrodnie po sąsiedzku" stały się hitem. Czy to koniec kariery wielkiego aktora?

W ostatnich latach podejmuje się mniejszej ilości projektów. Jego głos słyszeliśmy w filmach "Kochajmy się od święta" i "Dom". Zagrał w "Najdłuższym marszu Billy'ego Lynna" i "Ojcu panny młodej". Od 2021 wciela się w postać emerytowanego aktora Charlesa-Hadena Savage w serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". W rolach głównych na ekranie partnerują mu Selena Gomez i Martin Short. Serial okazał się hitem platform Hulu i Disney+, a Steve Martin za swoją rolę otrzymał wiele nominacji, m.in. do Złotego Globu czy Primetime Emmy.

Zdjęcie Martin Short, Selena Gomez i Steve Martin / Arturo Holmes / Getty Images

W jednym z wywiadów aktor przyznał, że po zakończeniu serialu myśli o przejściu na emeryturę. "Kiedy ta produkcja dobiegnie końca, nie będę szukał innych. Nie będę rozglądać się za kolejnymi filmami. Nie chcę grać epizodów, występować gościnnie. Myślę, że - o dziwo - to jest właśnie ten moment, tutaj to wszystko się kończy" - oznajmił aktor w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Zobacz też: Jerzy Antczak na 26. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Wielkie kino i wielkie namiętności