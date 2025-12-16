Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" wystartowały 26 marca 2025 roku. Film wejdzie do kin 1 maja 2026 roku. Za kamerą stoją bracia Joe i Anthony Russo, a kolejne miesiące naznaczone oczekiwaniem podsycają ciekawość widzów - kogo zobaczymy w głównej obsadzie, a kto powróci tylko na chwilę? Do sieci właśnie trafiły najnowsze kadry i możemy na nim zobaczyć jednego z najbardziej uwielbianych bohaterów!

"Avengers: Doomsday": Steve Rogers powraca

Mówi się o wycieku, a różne konta na portalach społecznościowych przekazują sobie najnowsze kadry z nadchodzącej produkcji - na słabej jakości materiałach widzimy Steve’a Rogersa, który na motocyklu wraca do domu - tego samego, który oglądaliśmy w filmie "Avengers: Koniec gry". To właśnie tam powrócił, by wieść spokojne życie z Peggy Carter.

W dalszej części materiału widzimy, że Kapitan bierze do rąk swój dawny strój, po chwili go odkłada i bierze na ręce dziecko.

Na ekranie pojawia się napis niepozostawiający żadnych wątpliwości: "Steve Rogers powróci w ‘Avengers: Doomsday’".

Oczywiście istnieje możliwość, że materiał jest wygenerowany przez AI, ale tez niejeden wyciek materiałów filmowych przeżyliśmy - całość raczej wygląda na zaplanowaną akcję, której celem jest podsycenie ciekawości widzów. Najnowsze informacje mówią, że zobaczymy cztery zwiastuny: jeden z nich dotyczyć ma Thora, inny Doktora Dooma, jednak jeszcze inny ma nawiązywać do Rogersa.

W najnowszych produkcjach widzimy zdecydowanie motyw ojcostwa - Thor otrzymał swoją podopieczną, a Rogers wychowuje syna - czy zobaczymy scenę, w której panowie podzielą się ojcowskim radami? Może w przeciwieństwie do panów z "Fantastycznej 4" szybciej poradzą sobie z zapinaniem fotelika w samochodzie!

"Avengers: Doomsday": obsada

W ujawnionej dotychczas obsadzie znajdzie się 27 aktorów z poprzednich adaptacji komiksów Marvela, między innymi Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Channing Tatum (Gambit), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Vanessą Kirby (Invisible Woman), Anthony Mackie (Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man) oraz Robert Downey Jr. jako Doctor Doom.