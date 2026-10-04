Jack Cole (Steven Seagal), były agent CIA, pracuje jako detektyw w departamencie policji Los Angeles. Razem ze swoim nowym partnerem Jimem Campbellem (Keenen Ivory Wayans) musi rozwikłać zagadkę seryjnego mordercy, którego ofiarą padają całe rodziny. Sprawa staje się dla Cole'a osobista, gdy ginie jego była żona. Wkrótce okazuje się, że w zabójstwa są zaangażowani lokalni przestępcy i ludzie z przeszłością w wywiadzie.

Keenen Ivory Wayans, Brian Cox i Steven Seagal w filmie "Nieuchwytny" Warner Bros/Courtesy Everett Collection East News

Postać Seagala zabito, by dać aktorowi nauczkę?

Prace nad "Nieuchwytnym" rozpoczęły się, gdy kariera Seagala przechodziła przez kryzys. Cztery lata wcześniej aktor był na szczycie za sprawą "Liberatora" Andrew Davisa, udanego akcyjniaka bazującego na schemacie "Szklanej pułapki". Jednak debiut reżyserski Seagala, "Na zabójczej ziemi" z 1994 roku, okazał się pierwszą porażką frekwencyjną w filmografii mistrza aikido. Kontynuacja "Liberatora" także nie spełniła pokładanych w niej nadziei finansowych. Wytwórnia Warner Bros., z którą aktor miał kontrakt, zmusiła go wtedy do przyjęcia drugoplanowej roli w "Krytycznej decyzji" Stuarta Bairda.

W międzyczasie było coraz głośniej o nieakceptowalnym zachowaniu Seagala wobec współpracowników - nieodpowiednim traktowaniu innych aktorów, nieparowaniu ciosów podczas pracy z kaskaderami, notorycznym spóźnianiu się na plan oraz obrażaniu się na reżyserów i scenarzystów. W czasie prac nad "Krytyczną decyzją" było podobnie. Seagal szczególnie dał się we znaki Johnowi Leguizamo. Pierwszego dnia rzucił nim o ścianę, gdy ten wyśmiał jego próby zdobycia szacunku wśród ekipy. Podczas realizacji sceny śmierci postaci mistrza aikido Leguizamo zjawił się na planie, chociaż miał wtedy dzień wolny. Za nic nie chciał tego przegapić. W przyszłości nie ukrywał, że doświadczenia z gwiazdorem "Liberatora" były najgorszymi w jego karierze. Seagal odgrażał się, że porachuje się z nim kiedyś na czerwonym dywanie. "A kto go jeszcze zaprasza na premiery?" - ironizował Leguizamo.

W jego słowach było sporo racji. Postać Seagala ginęła w połowie "Krytycznej decyzji", co było szokiem dla fanów aktora. Jego nazwisko nie pojawiało się także w materiałach promocyjnych (z wyjątkiem kilku rynków zagranicznych) oraz napisach początkowych. Miało to stanowić lekcję pokory, udzieloną mu przez wytwórnię. Nieoficjalnie mówiło się, że scenariusz "Krytycznej decyzji" zmieniono naprędce, gdy aktorzy i ekipa odmówili dalszej współpracy z Seagalem po nagłośnieniu oskarżeń o nieodpowiednie zachowanie wobec kobiet. Szczególnie głośno miał protestować grający główną rolę Kurt Russell, który zagroził odejściem, jeśli filmowy "Wybraniec śmierci" nie zostanie zwolniony.

Keenen Ivory Wayans i Steven Seagal w filmie "Nieuchwytny: Warner Bros/Courtesy Everett Collection East News

Wytwórnia Warner Bros. nie wierzyła w "Nieuchwytnego"

Włodarze Warner Bros. zdawali sobie sprawę, że gwiazda Seagala gaśnie w bardzo szybkim tempie. Podjęto decyzję o obcięciu budżetu "Nieuchwytnego", który miał być jego kolejnym filmem dla wytwórni. Ze scenariusza wypadły kosztowne sceny wysadzenia w powietrze jachtu Campbella i ataku oddziału SWAT na mieszkanie Cole'a. Ucierpiał także finał, którego akcja miała początkowo rozgrywać się w muzeum. Drastycznie zredukowano rolę zabójcy. Na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć z obsady wypadł Tommy Lee Jones. Wszystko wskazywało, że nikt nie wierzył w sukces filmu. W żadnym wypadku nie utemperowało to ego Seagala.

Aktor, prywatnie praktykujący buddysta, był tuż po spotkaniu z Dalajlamą i bardzo je przeżywał. W przerwie zdjęć zaczął opowiadać partnerującemu mu Keenenowi Ivory'emu Wayansowi, jak bardzo odmieniło go to doświadczenie. Anegdotę tę opowiedział m.in. Rob Schneider w audycji Howarda Sterna. "Wiesz, czuję różnicę, czuję oświecenie. [...] Pewne rzeczy, które nie miały dla mnie sensu, teraz mają sens" - mówił rzekomo Seagal, zapewniając, że w jego życiu zapanował spokój i ład, a on sam kroczy ścieżką pokoju. W tym samym momencie podszedł do niego jego asystent z informacją, że była żona nie może przywieźć do niego dzieci na weekend. Seagal zaraz zapomniał o ścieżce pokoju. Dostał furii i w mocnych słowach zaczął mówić o swojej byłej partnerce. Wszystko ku rozbawieniu Wayansa.

Steven Seagal nie chciał już zabijać na ekranie

Mniej do śmiechu było Stephenowi Tobolowskiemu, który w "Nieuchwytnym" wcielił się w szaleńca przetrzymującego zakładników w kościele. Bohater Seagala miał się z nim skonfrontować, zastrzelić go i uratować wszystkich. Jego sceny były realizowane jako pierwsze. Wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik. Niestety, Seagal doznał duchowego odrodzenia i nagle oznajmił, że nie będzie już zabijał ludzi w filmach. Przed rozpoczęciem zdjęć reżyser przyszedł do Tobolowsky'ego i powiedział: "Słuchaj, Steven będzie chciał cię przekonać, żeby ocalić twoją postać. Nie wchodź z nim w dyskusję. Ma cię zabić". Gray był zestresowany, ponieważ decyzja gwiazdora zaniepokoiła producentów. Dali pieniądze na kino akcji, a nie bajkę z pacyfistycznym morałem. Ku zaskoczeniu Tobolowsky'ego Seagal rzeczywiście już przy pierwszym spotkaniu zaczął go przekonywać, że jego postać nie powinna zginąć. "Nie można wypuszczać takiej ilości przemocy do świata" - argumentował mistrz aikido. Tobolowsky zaczął go przekonywać, że grany przez niego psychopata jest nieszczęśliwy w swoim ciele. Po śmierci będzie mógł się odrodzić w nowym, lepszym życiu. Seagal kupił to. Nagrali wszystko, jak scenariusz nakazywał. Pożar wydawał się ugaszony.\

Dwa miesiące później Tobolowsky otrzymał telefon od Graya. "Mamy problem" - oznajmił. "Steven zaczął dopowiadać w kolejnych scenach, że nie zabił gościa w kościele". Reżyser nie chciał walczyć z gwiazdorem. Zamiast tego poprosił Tobolowsky'ego, by dograł kwestię świadczącą, że jego postać w jakiś sposób przeżyła. W studiu pokazał mu już zmontowaną scenę, w której Seagal strzela do niego, a jego klatka piersiowa niemal eksploduje i zalewa się krwią. Załamany Tobolowsky wykrzyczał do mikrofonu: "Dobij mnie". Towarzyszący mu Wayans stwierdził: "No, to wkroczyliśmy do krainy komedii". Ostatecznie nagrane wtedy kwestie nie znalazły się w filmie.

Seagal nie zrobił także najlepszego wrażenia na Brianie Coxie, który w ostatniej chwili zastąpił Tommy'ego Lee Jonesa. W wydanych w 2022 roku wspomnieniach "Putting the Rabbit in the Hat" gwiazdor "Sukcesji" stwierdził, że mistrz aikido jest "równie niedorzeczny prywatnie, co na ekranie". Dodał, że według niego wynika to z przekonania "o posiadaniu kompetencji i talentu znacznie większych niż w rzeczywistości oraz nieświadomości faktu, że za podtrzymanie tej iluzji odpowiada spora grupa ludzi". Z kolei w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" z 2024 roku wspominał o zachowaniu Seagala na planie. "Kręciliśmy pewną scenę. Zrobiliśmy zbliżenia, a potem reżyser powiedział mi: 'Steven nie będzie grał z tobą w ujęciach, w których nie widać jego twarzy. W porządku?'. Odparłem: 'Och, kamień spadł mi z serca. To by mnie tylko rozpraszało'" - śmiał się Cox. Dodał, że jego siostra chodziła na zajęcia taekwondo z Seagalem i mówiła o nim wówczas jako bardzo miłym. "Ta branża potrafi zmienić człowieka" - ironizował zdobywca Złotego Globu.

Steven Seagal i Keenen Ivory Wayans na grafice promującej film "Nieuchwytny" Warner Bros/Courtesy Everett Collection East News

Stevena Seagala czekała przyszłość na rynku VHS

"Nieuchwytny", pomyślany jako połączenie sensacyjnej komedii w rodzaju "Zabójczej broni" i "Ostatniego skauta" z mrocznym thrillerem w stylu "Siedem", nie przypadł do gustu widzom i krytykom. Był to pierwszy film w karierze Seagala, który nie zwrócił swego budżetu - kosztował 45 milionów dolarów, a zarobił zaledwie 41,8 miliona. Rok później ukazało się "W morzu ognia". Był to ostatni film Seagala zrealizowany dla wytwórni Warner Bros. Przyniósł jeszcze większe straty finansowe. Jego kolejna produkcja, "Patriota" z 1998 roku, ominęła kina i trafiła od razu na rynek VHS. Chociaż aktor kręcił filmy do 2019 roku, na duży ekran powrócił tylko cztery razy.