"Polowanie na Czerwony Październik": klasyk lat 90.

Pełen napięcia i grozy tytuł w reżyserii Johna McTiernana to jeden z najbardziej cenionych filmów końca ubiegłego wieku. Nic dziwnego, że Netflix zdecydował się udostępnić go swoim abonamentowiczom.

Ten genialny thriller szpiegowski trafił do kin w 1990 roku i podbił serca zarówno widzów, jak i krytyków. "Polowanie na Czerwony Październik" to filmowa adaptacja książki Toma Clancy'ego, jednego z najbardziej poczytnych autorów powieści kryminalnych. Tytuł ten sprzedał się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy, dlatego już kilka lat później zdecydowano się na jej podstawie nakręcić film z gwiazdorską obsadą.

"Polowanie na Czerwony Październik": fabuła filmu

Akcja filmu toczy się w czasach zimnej wojny. Z radzieckiej bazy w swój dziewiczy rejs wypływa nowoczesny atomowy okręt podwodny "Czerwony Październik". Jego dowódcą jest wybitny strateg i as marynarki wojennej ZSRR, Marko Ramius (Sean Connery). Rosjanie używają wszelkich możliwych sposobów, aby uniknąć przechwycenia przez siły wywiadowcze USA i Wielkiej Brytanii.

Analityk CIA Jack Ryan (Alec Baldwin) orientuje się, że dowodzony przez Ramiusa okręt może w każdej chwili wystrzelić pociski z głowicami atomowymi. Rozpoczyna się walka z czasem, Amerykanie zamierzają zastawić na sowietów zasadzkę. Sprawa obiera nieoczekiwany kierunek, gdy Ramius nagle zmienia rozkazy i przygotowuje plan dezercji, mając nadzieję na azyl polityczny od władz USA.

"Polowanie na Czerwony Październik": obsada i nagrody

W tym genialnym zimnowojennym thrillerze wystąpili genialni hollywoodzcy aktorzy. W obsadzie znaleźli się Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Tim Curry, Stellan Skarsgard czy zmarły przed kilkoma dniami Sam Neill.

Tytuł zdobył uznanie krytyków - otrzymał trzy nominacje do nagrody BAFTA i dwie nominacje do Oscarów. Akademia postanowiła przyznać filmowi statuetkę za najlepszy montaż dźwięku.

Film okazał się również wielkim komercyjnym sukcesem. Przy budżecie liczącym 30 milionów dolarów, dochód z biletów osiągnął aż 200 milionów.

"Polowanie na Czerwony Październik" już teraz jest dostępne na Netfliksie.