Rodzina Toretto od dziś na Netfliksie

Gdy w 2001 roku w kinach zadebiutował film "Szybcy i wściekli", twórcy pewnie spodziewali się sukcesu kasowego, ale nie przypuszczali, że finalnie akcyjniak doczeka się aż tylu kontynuacja, a seria stanie się jedną z największych franczyz w historii kina. Wszystkie dotychczasowe filmy zarobiły do tej pory ponad 7 miliardów dolarów, a w realizacji jest 11. część cyklu.

Fabuła serii skupia się na Dominicu Toretto i jego rodzinie. Grup kierowców i outsiderów, którzy początkowo łączą się wokół nielegalnych wyścigów ulicznych, z czasem stają się zespołem wykonującym ryzykowne misje na całym świecie. W centrum historii znajdziemy więzi rodzinne, lojalność i spektakularne akcje pełne pościgów, walk i efektownych samochodowych kaskaderskich scen.

Głównymi gwiazdami filmów są Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Dwayne "The Rock" Johnson, Jason Statham, Ludacris, Tyrese Gibson czy Sung Kang.

"Szybcy i wściekli" - większość filmów z serii zobaczysz teraz w domu

Poniżej prezentujemy pełną listę filmów z serii, które od 2 września znajdziemy na Netfliksie:

"Szybcy i wściekli" (2001), reż. Rob Cohen,

"Za szybcy, za wściekli" (2003), reż. John Singleton,

"Szybcy i wściekli: Tokio drift" (2006), reż. Justin Lin,

"Szybko i wściekle" (2009), reż. Justin Lin,

"Szybcy i wściekli 5" (2011), reż. Justin Lin,

"Szybcy i wściekli 6" (2013), reż. Justin Lin,

"Szybcy i wściekli 7" (2015), reż. James Wan,

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" (2019), reż. David Leitch.

Co dalej z kasową serią? Kiedy zobaczymy film "Szybcy i wściekli 11"?

Vin Diesel podczas Fuel Fest, wydarzeniu entuzjastów samochodów, potwierdził, że 11. część "Szybkich i wściekłych" ukaże się w kwietniu 2027 roku.

"Wytwórnia spytała mnie, czy mogą wypuścić wtedy finał serii. Powiedziałem, że pod trzema warunkami. Po pierwsze, wracamy z franczyzą do Los Angeles. Po drugie, wrócimy do wyścigów ulicznych. I po trzecie, znowu zobaczymy Doma i Briana O'Connora" - mówił Diesel.

Ostatnia deklaracja aktorka spotkała się ze szczególnym zdziwieniem. W O'Connora wcielał się Paul Walker. Aktor zginął w wypadku samochodowym 30 listopada 2013 roku, w czasie zdjęć do siódmej części cyklu. W niektórych scenach zastąpili go jego bracia, w tym wspomniany wcześniej Cody.

Zdjęcie Paul Walker w serii "Szybcy i wściekli" / Mary Evans/All Film Archive/Universal/East News / East News

Data premiery "Szybkich i wściekłych 11" była wielokrotnie przekładana. Wszystko za sprawą rozczarowujących wyników finansowych 10. części cyklu, która kosztowała 378 milionów dolarów (według "Forbesa" było to nawet 453,6 miliona dolarów). Film zarobił na całym świecie 714,4 milionów. Jak wyliczył portal "The Wrap", "dziesiątka" musiała zgromadzić od 800 do 850 milionów dolarów, by zwrócić wszystkie koszty poniesione przez wytwórnię Universal.

