Na jego najnowszy film czekają wszyscy. Teaser wyciekł do sieci

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Christopher Nolan kontynuuje prace na planie "The Odyssey", swojego najnowszego filmu, który wjedzie na ekrany kin w lipcu 2026 roku. Reżyser ma w zwyczaju prezentować pierwszy teaser swoich produkcji na rok przed premierą. Niestety, zapowiedź "The Odyssey" wyciekła do internetu, a wytwórnia Universal ma pełne ręce roboty z usuwaniem ją z mediów społecznościowych.

Zdjęcie Christopher Nolan / Variety / Contributor / Getty Images