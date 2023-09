Jakub Izdebski: "Kos", "Święto ognia", "Freestyle"

"Kos": Skromne a złote. Brawurowe kino patriotyczne, zgrabnie żonglujące gatunkowością i nieuważające swoich widzów za idiotów. Buddy movie i western na ziemiach polskich końca XVIII wieku. Świetny pomysł na przedstawienie sytuacji polskich chłopów w zestawieniu z czarnoskórym przyjacielem Kościuszki, uratowanym wcześniej z niewoli. Obsadowa petarda, a wspaniale szarżujący Robert Więckiewicz to radość dla oczu i uszu. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, film tego festiwalu.

"Święto ognia" : Najgorszy film Kingi Dębskiej. Scenariusz nie istnieje, zamiast tego mamy ciąg luźno powiązanych ze sobą scen. Nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem. Samotny ojciec dwójki córek, który poświęcił się opiece jednej z nich? Starsza, która stawia karierę w balecie nad własne zdrowie? Młodsza, zmagająca się z chorobą i będąca narratorką opowieści? Kolejne sytuacje przydarzają się bohaterom i nie wynikają one bezpośrednio z ich działania. Najgorszy jest finałowy twist, z którego nie wynika absolutnie nic. Do tego telewizyjna realizacja. Zawód.

"Freestyle": Mamy "Good Time" w domu, przynajmniej jeśli chodzi o założenia fabuły. Bohater ma prosty plan, ale wpada z deszczu pod rynnę, a gdy już wydaje się, że wychodzi na prostą, to zaraz leci na łeb. Wejście w kolejne kręgi piekła przez długi czas trzyma w napięciu i autentycznie angażuje. Niestety, im dalej w las, tym bardziej przeszkadzają absurdy tej historii. Film nie ma też finału - nagle się urywa, jakby ktoś liczył na realizację sequela. Na drugim planie świetny Michał Sikorski.

Krystian Zając: "Lęk", "Tyle co nic"

"Lęk": "Lęk" to zdecydowanie najdojrzalszy z dotychczasowych filmów Sławomira Fabickiego, twórcy, który w 2003 roku był nominowany do Oscara za "Męską sprawę". Jego kolejne produkcje raziły jednak nachalnym symbolizmem i brakiem subtelności diegezy. "Lęk" pozbawiony jest tych wad, a jako że Fabicki zawsze mógł się pochwalić realizatorskim kunsztem, naprawdę ciężko coś filmowi zarzucić. Tym bardziej, że produkcję niosą Cielecka i Nieradkiewicz, po raz kolejny wcielające się w ekranowe siostry (wcześniej w "Zjednoczonych stanach miłości" Tomasza Wasilewskiego). Aktorska chemia pomiędzy nimi powoduje, że ciężko nie przejąć się losami Małgorzaty i Łucji, a końcowe sceny filmu mogą poruszyć niejedno serce na festiwalu w Gdyni.

"Tyle co nic" to produkcja o tyle niezwykła, że rozgrywa się w środowisku, któremu rzadko przygląda się polskie kino. Opowiada bowiem o rolnikach i ich problemach, będąc jednak nie tylko dramatem społecznym, ale również kryminałem i westernem. Grzegorz Dębowski, absolwent łódzkiej "filmówki", znakomicie przygotował się do swojego debiutu. Z jego obrazu bije prawda, a losy bohaterów trafiają do widza. Prezentując środowisko rolników, opowiada tak naprawdę o współczesnym człowieku, który walcząc o godność, rodzinę i prawdę, stara się jednocześnie zachować w sobie przyzwoitość.

Jakub Izdebski: "Różyczka 2", "Raport Pileckiego"

"Różyczka 2": Sequel, o który nikt nie prosił i którego nikt nie potrzebował. Opowiedzenie tej błahej historii nie wymagało powiązania z "Różyczką" z 2010 roku. Sama fabuła wydaje się jakby spóźniona o jakieś dziesięć lat. Thriller bez napięcia, intryga szyta grubymi nićmi, a zachowanie bohaterki na początku jest życzeniowe. I - co najgorsze - nudne to. Potwornie nudne. A aluzje do współczesnej polityki już nawet nie śmieszą.

"Raport Pileckiego": Kino patriotyczne najgorszego rodzaju. Podniosłe hasła i wzniośli bohaterowie nie mogą wzbudzić emocji, twórcy ratują się więc rewią okrucieństwa — najpierw za strony nazistów, później komunistów. W tej łopatologicznej czytance przeplatanej scenami skrajnej brutalności ginie przejmująca historia i jej bohaterowie. Nie pomaga narracyjny chaos i realizacja, po której absolutnie nie widać ogromnego budżetu. Rotmistrz Pilecki zasługiwał na o wiele więcej.

