Symboliczne wydarzenie miało miejsce 9 marca, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Santa Barbara. Benedict Cumberbatch w trakcie odbierania nagrody Cinema Vanguard, uniósł flagę Ukrainy i krzyknął: "Stańcie zjednoczeni z Ukrainą".

Aktor już wcześniej wyrażał poparcie dla Ukraińców m.in. w mediach społecznościowych, ale także podczas ważnych wydarzeń. Kiedy pojawił się na ceremonii odsłonięcia gwiazdy z jego nazwiskiem przy Hollywood Boulevard, zwrócił uwagę na dramat, jaki od kilku dni rozgrywa się w Ukrainie. Komentując rosyjski atak zbrojny na ten kraj, aktor podkreślił, jak ważna jest teraz realna pomoc, którą świat powinien zaoferować Ukraińcom.



"Nie mogę dziś przemawiać w tym cudownym momencie swojego życia, nie wspominając o horrorze, jaki ma miejsce na Ukrainie i nie okazując wsparcia narodowi ukraińskiemu. Wsparcie należy się także narodowi rosyjskiemu, który sprzeciwia się kleptokracji i idiotyzmowi swoich przywódców. Ale modlitwy i słowa wsparcia nie wystarczą. Musimy zrobić coś więcej niż tylko modlić się za naród ukraiński. Musimy działać. Jako obywatele Europy i świata musimy wspólnie podjąć działania, by pomóc tym wszystkim rodzinom, które walczą o przetrwanie, gdy ich miasta są bombardowane" - powiedział.



Gwiazdor "Sherlocka" zaapelował o zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz Ukrainy i uciekających przed wojną uchodźców. "Nie możemy dłużej się wycofywać i udawać, że to nie nasza sprawa. To nie jest czas na chciwość, lenistwo, bierność i nieudolność. Musimy działać, a są rzeczy, które każdy z nas może zrobić. Możesz wspierać organizacje charytatywne i zbiórki. Możesz wspierać wolontariuszy, którzy pomagają Ukraińcom na miejscu. Możesz wspierać organizacje broniące praw człowieka. Możesz naciskać na swoich polityków, swój bank, swoje środowisko pracy, aby wsparły cię w działaniach na rzecz Ukrainy" - zakończył swoją mowę Cumberbatch.



"Skończył się czas na wyłącznie myślenie o ludziach, którzy doświadczają tragedii czy modlitwy o nich. Powinniśmy wchodzić na strony internetowe ambasad Ukrainy w naszych krajach, sprawdzić, co konkretnie możemy zrobić dla tych ludzi z dziećmi, rodzinami, którzy walczą o przetrwanie, kiedy ich miasta są bombardowane. To nie jest moment, w którym możemy nie być aktywni. Zachęcam do działania" - zaapelował wówczas Cumberbatch.

