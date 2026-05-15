Na film o Jacku Kuroniu czekaliśmy od lat. Jest pierwsza zapowiedź

Krystian Zając

Do sieci trafił pierwszy teaser filmu "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego - poruszającej opowieści inspirowanej życiem Grażyny i Jacka Kuroniów. Produkcja, łącząca emocjonalną historię miłosną z tłem najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski, wejdzie do kin 11 listopada 2026 roku.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w scenie z filmu "Nasza rewolucja"materiały prasowe

"Nasza rewolucja" opowiada o relacji dwojga ludzi, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat. On - charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy poświęcić wszystko dla wolności. Ona - odważna, ciepła i niezwykle silna. Ich mieszkanie staje się miejscem spotkań opozycji demokratycznej, a codzienność - nieustannym balansowaniem między miłością, walką i strachem.

W tle rozgrywają się wydarzenia, które zmieniły historię Polski: protesty robotnicze, działalność Komitetu Obrony Robotników, represje władz komunistycznych i stan wojenny. W rolach głównych zobaczymy Magdalenę Popławską oraz Arkadiusza Jakubika.

"Nasza rewolucja to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości - takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza" - mówi Robert Kijak, producent filmu.

Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 11 listopada - datę symboliczną dla historii Polski i opowieści o wolności, która stanowi jeden z najważniejszych tematów filmu. Produkcja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

