Styl gry Bruce'a Derna doczekał się własnej nazwy

Na początku swej kariery Dern często współpracował z Jackiem Nicholsonem. Wystąpili razem w pięciu filmach, między innymi w "Masakrze w dniu świętego Walentego", "Rozróbie" i "Królu Marvin Gardens". Przyszły laureat trzech Oscarów był pod ogromnym wrażeniem stylu gry swego kolegi. Dern zawsze naznaczał swe postaci charakterystycznymi tikami lub powiedzonkami. Nigdy nie było ich w scenariuszu, aktor wymyślał je w czasie zdjęć. Nicholson określał je słowem "dernsie". Przez długi czas funkcjonowało ono w Hollywood jako żart środowiska aktorskiego.

Bruce Dern i Laura Dern w 2013 roku Dominique Charriau Getty Images

Córka Bruce'a Derna jest nagradzaną aktorką

W 1960 roku Dern wziął ślub z Diane Ladd, swoją koleżanką po fachu. Ich pierwsza córka zginęła tragicznie w wyniku wypadku w domu. W 1967 roku urodziło się ich drugie dziecko. Laura poszła w ślady rodziców. Debiutowała w "Białej błyskawicy", w której wystąpiła jej matka. Za rolę prawniczki ds. rozwodów w "Historii małżeńskiej" Noah Baumbacha z 2018 roku otrzymała Oscara. "Niektórzy mówią: nigdy nie poznawaj swych bohaterów. Ja uważam, że jeśli masz wielkie szczęście, to są oni twoimi rodzicami. Tę nagrodę dzielę z moimi bohaterami aktorstwa, moimi legendami" - mówiła ze sceny, ku wzruszeniu obecnej na ceremonii Ladd.

Dern wystąpiła ze swoją matką w kilku filmach, między innymi "Dzikości serca" i "Historii Rose". Ze swoim ojcem spotkała się przed kamerą dopiero w 2024 roku za sprawą serialu "Palm Royale".

Bruce Dern w filmie "Nebraska" Moviestore Collection/face to fa East News

"Nebraska". Najlepsza rola w karierze Bruce'a Derna

Dern przez lata uchodził za jednego z najlepszych amerykańskich aktorów charakterystycznych. W 1978 roku był nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w "Powrocie do domu" Hala Ashby'ego. Największym sukcesem artystycznym w jego karierze okazał się komediodramat "Nebraska" w reżyserii Alexandra Payne'a. Opowiadał o zmagającym się z pierwszymi oznakami demencji alkoholiku z Montany, który wierzy, że wygrał milion dolarów. Chociaż jego syn David uważa, że jego ojciec padł ofiarą oszustwa, postanawia zabrać go do Nebraski w celu odebrania rzekomej nagrody, by spędzić z nim wspólnie czas i odciążyć opiekującą się starcem matkę.

Film miał swoją premierę na festiwalu w Cannes w 2013 roku, gdzie spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Jury pod przewodnictwem Stevena Spielberga przyznało Dernowi nagrodę dla najlepszego aktora. Z powodu jego nieobecności wyróżnienie odebrał w jego imieniu reżyser. "Gdyby Bruce Dern tu był, powiedziałby, że jest dumny ze swojej pracy nad tym filmem. Podziękowałby jury i widzom, a być może także i mi. Dzielę z nim poczucie dumy z naszych dokonań i - tak jak on - cieszę się, że znaleźliśmy się w Konkursie Głównym" - mówił Payne.

"Nebraska" otrzymała później sześć nominacji do Oscara, w tym za film roku i rolę Derna. Nie wygrała w żadnej kategorii.

Bruce Dern z najbliższymi na festiwalu w Cannes w 2026 roku Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Bruce Dern doczekał się dokumentu o swej karierze

Dern wrócił do Cannes w 2026 roku. Kilkanaście dni przed jego 90. urodzinami miała tam miejsce premiera "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern" Mike'a Mendeza, dokumentu o życiu aktora. Tytuł został wzięty od wspomnianego wcześniej określenia Jacka Nicholsona na sposób gry Derna. Na czerwonym dywanie towarzyszyli mu córka i wnuki. W filmie wypowiadali się o nim między innymi Payne i Tarantino. Przed seansem aktora nagrodzono długimi owacjami. "To, że przyszliście zobaczyć ten dokument, oznacza, że nie macie [na mnie] wbite" - zażartował do widowni. Po zakończeniu projekcji twórców nagrodzono sześciominutowymi brawami.