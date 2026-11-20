Zmarł Patrick Stewart. Brytyjski aktor miał 86 lat

Brytyjski aktor Patrick Stewart, znany z serii "X-Men" i "Star Trek" zmarł przed kilkoma tygodniami w swoim domu w Los Angeles. Artysta zagrał w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych, zyskując międzynarodową sławę jako Profesor Charles Xavier i kapitan Jean-Luc Picard.

Rodzina zmarłego opublikowała wówczas wzruszający wpis, w którym pożegnała aktora i poinformowała, z czym zmagał się przez ostatnie miesiące życia. W oświadczeniu napisano, że Patrick Stewart zmarł po "krótkiej i poruszającej walce z Alzheimerem i otępieniem z ciałami Lewy'ego".

Znamy przyczynę śmierci gwiazdora "X-Men"

Teraz poznaliśmy bezpośrednią przyczynę śmierci legendarnego brytyjskiego artysty. Jak podaje portal TMZ, w akcie zgonu aktora wymieniono takie czynniki, jak zatrzymanie krążeniowo-oddechowe oraz otępienie z ciałami Lewy'ego - postępującą formę demencji, która wpływa na pamięć, myślenie i poruszanie się.

"W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim" - dodali bliscy Stewarta.

Patrick Stewart dał się poznać szerszej publiczności m.in. jako profesor Charles Xavier w kultowej serii "X-Men" oraz kapitan Jean-Luc Picard w "Star Treku". Brytyjski aktor przez wiele lat budował swoją pozycję nie tylko w Hollywood, ale i w kinie niezależnym i na deskach teatrów.

Zadebiutował na scenie już w latach 60. i przez ponad dwadzieścia lat pracował w Royal Shakespeare Company. W 1971 roku zaliczył zaś swój debiut na Broadwayu.

Krótko przed śmiercią Patrick Stewart wystąpił w epizodycznej roli w filmie Marvela "Avengers: Doomsday", który wejdzie do kin 16 grudnia.



