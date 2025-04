Na co iść do kina? Film z Pamelą Anderson zaskakuje

"The Last Showgirl"

Shelley (Pamela Anderson) od lat występuje w rewii w Las Vegas. Praca jest jej ogromną pasją i sposobem na realizację siebie. Dla niej przed laty poświęciła rodzinę. Nagle dowiaduje się, że spektakl, któremu oddała wszystko, schodzi z afisza. Choć 57-letnia tancerka słyszy zewsząd, że jej czas już minął, nie zamierza się poddać. W mieście, które wabi jak fatamorgana, by brutalnie obudzić ze snu, kobieta walczy o swoje marzenia i odzyskanie relacji z córką.

Poza Anderson w filmie Gii Coppoli wystąpili Jamie Lee Curtis, Billie Lourd, Dave Bautista, Brenda Song i Kiernan Shipka. Gwiazda "Słonecznego patrolu", nie ukrywała, że rola w "The Last Showgirl" jest dla niej bardzo osobista. "Rozumiałam ją. Dzielę jej miłość do nostalgii, blasku, występów i fantazji. Ona chce uszczęśliwić ludzi, a także uszczęśliwić siebie" - mówiła.

Reklama

Film, a szczególnie rola Anderson, spotkał się z dobrym przyjęciem krytyków. Aktorka otrzymała nominacje do Złotego Globu oraz nagród Gotham i Gildii Aktorów. Spodziewano się, że Anderson i partnerująca jej Curtis otrzymają nominacje do Oscara. Gwiazda "Prawdziwych kłamstw" aktywnie włączyła się w kampanię swojej koleżanki z planu. W rozmowie z "Variety" przyznała, że zgodziła się zagrać w "The Last Showgirl" właśnie ze względu na udział Anderson. Obie nie znalazły się w gronie nominowanych do Oscara. Aktorka nie za bardzo się tym przejęła. "Ojej, w ogóle na to nie liczyłam. Mogę wykonywać swój zawód i to jest moja wygrana" - stwierdziła.

Zdjęcie Pamela Anderson w filmie "The Last Showgirl" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Księgowy 2"

Kontynuacja filmu z 2015 roku. W "Księgowym 2" Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną, aby odkryć śmiertelny spisek.

W roli Wolffa, autystycznego księgowego, który pracuje dla najgroźniejszych przestępców na świecie, ponowne wystąpił Ben Affleck. Jego brata Braxa zagrał Jon Bernthal. Prace nad filmem trwały od 2017 roku.

Zdjęcie Ben Affleck w filmie "Księgowy 2" / materiały prasowe

"Until Dawn"

Rok po tajemniczym zniknięciu swojej siostry Melanie, Clover i jej przyjaciele udają się do odległej doliny w poszukiwaniu odpowiedzi. Przeszukując opuszczone centrum dla zwiedzających, odkrywają, że są prześladowani przez zamaskowanego zabójcę i mordowani jeden po drugim... tylko po to, aby obudzić się i znaleźć się z powrotem na początku tego samego wieczoru. Uwięzieni są zmuszeni do ponownego przeżywania jednej nocy — tylko za każdym razem zagrożenie ze strony zabójcy jest inne, każde bardziej przerażające niż poprzednie. Nadzieja maleje, a grupa wkrótce zdaje sobie sprawę, że pozostała im ograniczona liczba śmierci, a jedynym sposobem na ucieczkę jest przetrwanie do świtu.

"Until Dawn" jest adaptacją popularnej gry wideo. W filmie wystąpił Peter Stormare, który pojawił się także w cyfrowej przygodzie. Za kamerą stanął David F. Sandberg, reżyser dwóch części superbohaterskiego hitu "Shazam!".

"Inu-Oh"

Urodzony w szanowanej rodzinie, Inu-Oh, dotknięty starożytną klątwą, pozostawiającą go na marginesie społecznym, spotyka — nawiedzanego przez przeszłość, niewidomego muzyka Tomonę — młodego kapłana tradycyjnego instrumentu — biwy.

Gdy Inu-oh odkrywa w sobie urzekającą umiejętność tańca, obaj szybko stają się partnerami biznesowymi i nierozłącznymi przyjaciółmi, a tłumy gromadzą się na ich elektryzujących, wyjątkowych koncertach. Inu-Oh i Tomona tańczą i śpiewają, aby odkryć, skąd pochodzą ich talenty, w czasie, gdy zespołowi grozi rozpad.

"Inu-Oh" to najnowsza animacja uznanego reżysera Masaakiego Yuasy. Film miał swoją premierę podczas festiwalu w Wenecji, gdzie pokazywano go w ramach sekcji Horyzonty.

"Legenda Ochi"

Młoda dziewczynka została wychowana tak, aby nigdy nie opuszczać rodzinnej wioski, gdyż poza nią grasują groźne potwory, zwane ochi. Gdy znajduje jedną z tych istot, wyrusza w drogę, by pomóc jej wrócić do reszty stada.

"Legenda Ochi" jest debiutem fabularnym Isaiaha Saxona, nagradzanego twórcy teledysków. W rolach głównych wystąpili Willem Dafoe i Emily Watson oraz znany z serialu "Stranger Things" Finn Wolfhard.

"Motel Destino"

Utrzymany w neonowych barwach motel Destino to miejsce, gdzie ujście znajdują pierwotne ludzkie instynkty. Ten wyróżniający się z otoczenia przybytek prowadzony jest przez porywczego Eliasa oraz jego młodszą żonę Dayanę. Rutyna dnia codziennego zakłócona zostaje za sprawą niespodziewanego przybycia 21-letniego Heraldo. Młody mężczyzna desperacko szuka schronienia po nieudanym napadzie, przez co poszukuje go zarówno gang, który zawiódł, jak i policja. Dynamika relacji w motelu zmienia się z chwilą, gdy Dayana coraz bardziej zafascynowana jest nowym przybyszem.

"'Motel Destno' jest oparty na dobrze znanym schemacie kina noir. [...] Dlaczego więc warto obejrzeć to w brazylijskim wydaniu? Jest to stylowe, skąpane w neonach i świetnie zagrane kino, jakiego dziś w grzecznym Hollywood już się nie robi" - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski.

Zdjęcie Kadr z filmu "Motel Destino" / Aurora Films / materiały prasowe

"Ostatnia podróż"

"Ostatnia podróż" jest czułym portretem miłości, jaką filmowiec Filip Hammar darzy swojego schorowanego 80-letniego ojca Larsa. Filip razem z przyjacielem i współreżyserem filmu Fredrikiem chcą ponownie rozpalić ogień życia w ukochanym rodzicielu. Realizują pomysł i zabierają go nadmorskiego miasteczka we Francji.

Lars przez lata pracował w liceum jako nauczyciel francuskiego. W 2008 r. przeszedł na emeryturę. Od pewnego czasu coraz gorzej się czuł, prawie nie ruszał się ze swojego ulubionego fotela. Tiina, matka Filipa uważa, iż stracił swoją iskrę życia. Filip chwyta się złudnego przekonania, że może w jakiś sposób przywrócić Larsowi dawne zdrowie i stan umysłu, jeśli sprowadzi go z powrotem do ukochanej Francji. Pakuje ojca do Renault 4, niegdyś ich rodzinnego samochodu i z Wikingssonem, który staje się głosem rozsądku, na tylnym siedzeniu, wyruszają do Beaulieu-sur-Mer.

Podróż nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Renault, którego maksymalna prędkość wynosi 64 kilometrów na godzinę, jest najczęściej wyprzedzanym samochodem na trasie. Nawet jeśli Lars już nigdy nie będzie energicznym ojcem, jakiego idealizuje Filip, to wciąż postrzegamy go jako mądrego człowieka z ogromnym poczuciem humoru, zakochanego we Francji.

"Hitpig. Świnak zawodowiec"

Hitpig jest świnią. To nie ocena, tylko stwierdzenie faktu. Hitpig ma różowy ryj, zakręcony ogonek i pociąg do koryta. Od prosiaka zajmuje się odszukiwaniem zaginionych zwierząt i jest mistrzem w swoim fachu. Gdy pewnego dnia otrzymuje niezwykle intratne zlecenie odnalezienia zbiegłej słonicy Moni, nie wie jeszcze, że wywróci ono jego życie do góry racicami.

Monia uciekła z tanecznej rewii, gdzie wredny Skoczny Pan trzymał ją w klatce i zmuszał do pląsów przed publicznością. Za nic w świecie nie chce tam wrócić. W Hitpigu widzi zaś bratnią duszę i przyjaciela. Nie podejrzewa, że przyjął on od Skocznego grubą forsę za to, że odbierze jej wolność i zniszczy marzenia. Na szczęście jej słoniowy urok osobisty, dobre serce i poczucie humoru, sprawią, że Hitpig zapragnie przejść na dobrą stronę mocy. Z pomocą wyrywnego Koali, dowcipnego Tchórza i Koguta celebryty, Hitpig i Monia będą musieli stawić czoła Skocznemu i jego krokodylowi Pikusiowi.

"Snow Must Go On"

Głównym bohaterem "Snow Must Go On" jest Alain. To ambitny nauczyciel liceum, którego celem jest sprawienie, aby jego uczniowie zaczęli marzyć. Organizuje nawet wycieczkę w góry, podczas której będą schodzić do wnętrza lodowca. Czekają tam na nich zapierające dech w piersiach widoki. Młodzież bardzo szybka zdaje sobie sprawę z tego, że niedługo z lodowca niewiele zostanie. Razem ze swoim nauczycielem postanawiają zawalczyć z globalnym ociepleniem i uświadomić innych, jak ważne są wspólne działania, bo nie mamy przecież planety B.