Na co do kina w weekend? Kultowe bohaterki wracają po 28 latach

"Bez końca"

Daniel nie słyszał, jak jego szesnastoletni syn Krzysztof wychodzi nad ranem z domu. Nie wiedział, co zaciągnęło chłopaka na most nad Wisłą - wiedział tylko, że to tam widziano go po raz ostatni. Kamera CCTV uchwyciła go, a potem, między jednym jej obrotem a drugim, Krzysiek zniknął. Możliwości są dwie: albo skoczył do rzeki, albo ukradkiem zszedł z mostu.

Od tamtej pory Daniel i jego żona Agnieszka żyją w stanie zawieszenia: między rozpaczliwą nadzieją a paraliżującym strachem. Daniel nie potrafi biernie czekać na coraz mniej prawdopodobny przełom w policyjnym śledztwie, buduje więc łódź wyposażoną w kamery i drony z zamiarem samodzielnego zbadania mrocznych głębin rzeki. To początek poszukiwań, które pochłoną go w całości. Dzień po dniu przeczesuje Wisłę, nieustannie rozwijając nowe narzędzia i techniki poszukiwawcze. Zaczynają odzywać się do niego inne rodziny uwięzione w tej samej otchłani niepewności i bez końca poszukujące odpowiedzi.

Długie, samotne godziny spędzone na łodzi stają się dla Daniela szansą na rozliczenie z życiem sprzed zniknięcia Krzysztofa. Wraz z mijaniem kolejnych miesięcy jego ból tylko się pogłębia; ojciec zmaga się z ciągłym napięciem między niesłabnącym pędem do dalszych poszukiwań a bolesną rzeczywistością, w której nieodwracalna strata odmieni jego życie raz na zawsze.

"Bez końca" to najnowszy film Michała Marczaka, twórcy "Wszystkich nieprzespanych nocy". Dokument debiutował na festiwalu w Sundance. Podczas Millennium Docs Against Gravity 2026 otrzymał między innymi nagrodę za zdjęcia.

Kadr z filmu Michała Marczaka "Bez końca" materiały dystrybutora

"Niebo nad Normandią"

72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata zależą od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze - prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować, czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić - ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

"Niebo nad Normandią" jest adaptacją sztuki Davida Haiga z 2014 roku. "Australijski reżyser Anthony Maras zręcznie wygrywa kontrasty między brytyjskim chłodem a amerykańską zapalczywością i przekonaniem o własnej nieomylności. Andrew Scott z godnością znosi aktorskie szarże Chrisa Messiny i Frasera, by odpowiedzieć na nie w kluczowym momencie. Wszyscy troje są filarami zrealizowanej kameralnymi środkami opowieści. I choć od początku czujemy, jak rozłożono tu dramaturgiczne akcenty, udaje im się utrzymać zainteresowanie ekranową historią" - pisał w swej recenzji Rafał Pawłowski.

Kadr z filmu "Niebo nad Normandią" / Kino Świat Alex Bailey materiały dystrybutora

"Totalna magia 2"

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o siostrach Owens (w tych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman) wychowywanych przez ekscentryczne ciotki w małym miasteczku. Pod ich okiem uczą się sztuki czarodziejskiej. Obie szukają także miłości. Wkrótce dowiadują się o ciążącej na ich rodzinie klątwie.

W "Totalnej magii 2", za której kamerą stanęła Susanne Bier, siostry Owens i ich ciotki udają się do Wielkiej Brytanii, by stawić czoła niebezpieczeństwu grożącemu rozpadem ich rodziny. Bullock i Kidman powtórzyły swoje role. Dołączyły do nich Joey King i Maisie Williams. Aktorki wcieliły się w córki jednej z bohaterek.

Sandra Bullock zdradziła w "Vanity Fair", że jeśli druga odsłona serii odniesie sukces, trzecia na pewno powstanie.

Nicole Kidman i Sandra Bullock w filmie "Totalna magia 2" Associated Press East News

"Marsupilami"

Podczas rejsu all-inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego, żółtego stworka w czarne cętki, którego niewyobrażalnie długi ogon i nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamieniają rodzinne wakacje w totalny chaos - zwłaszcza gdy okazuje się, że nowego przyjaciela chłopca próbuje odnaleźć zdecydowanie zbyt wiele osób.

"Marsupilami" to adaptacja belgijskiego komiksu pod tym samym tytułem. Futrzasty bohater został stworzony przez André Franquina w 1952 roku. Od tego czasu pojawiał się w innych mediach, między innymi serialach animowanych i grach wideo.

Kadr z filmu "Marsupilami" Pathe Films - Baf Prod - TF1 Fil East News

"Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego"

Dokument "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego" w centrum historii stawia człowieka naznaczonego chorobą, który nie uczynił z niej osi swojego życia. Kapłan, samozwańczy "onkocelebryta", odsłania się tu jako ktoś, kto walczy o godność innych i nieustannie przypomina, że najważniejsza jest miłość: do drugiego człowieka, rodziny, Boga i samego siebie.

Tytułowy "Dzień dziecka" nabiera szczególnego znaczenia: to moment diagnozy, ale też symboliczne nowe narodziny i próba spojrzenia na życie z większą uważnością. Narracja prowadzi przez wspomnienia dzieciństwa, relacje rodzinne i kluczowe doświadczenia bohatera, układając je w uniwersalną opowieść o potrzebie kochania i bycia kochanym.

Nauki księdza Kaczkowskiego wybrzmiewają tu jak ponadczasowy drogowskaz, bliski i zrozumiały niezależnie od światopoglądu czy religii. Ważniejsze od deklaracji staje się doświadczenie: mierzenie się z trudnościami z odwagą, wierność sobie i zachowanie człowieczeństwa nawet wtedy, gdy życie wystawia na najcięższe próby.

"Mistyczka"

Przez lata Alicja Lenczewska prowadziła dynamiczne życie. Była wiernym członkiem partii komunistycznej i cenioną nauczycielką - wymagającą, odpowiedzialną i całkowicie oddaną swojej pracy. Uwielbiała zagraniczne podróże. Wydawało się, że jej przyszłość została już dawno napisana. Aż do dnia, w którym jedno spotkanie odmieniło wszystko... Wbrew sceptycyzmowi otoczenia i własnym lękom Alicja wkracza na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Jej mistyczne zapiski z czasem trafiają do tysięcy ludzi szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o miłość, cierpienie, wiarę i sens życia.

Film "Mistyczka" powstał na podstawie życia Lenczewskiej, żyjącej w latach 1934-2012 autorki dwóch dzienników duchowych, w których spisywała swoje rozmowy z Jezusem Chrystusem, świętymi i aniołami. W rolę główną wcieliła się Dorota Chotecka-Pazura. W filmie wystąpili także Sławomir Orzechowski, Radosław Pazura, Ewa Florczak, Anna Popek, Magdalena Woźniak i Filip Gurłacz.

"100 dni: Misja Zeus"

"100 dni: Misja Zeus" to historia o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Tym razem będzie chodziło nie o maturę, ale o znacznie większą sprawę - misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca.

Film jest kontynuacją "100 dni do matury" z 2025 roku. "Przy pierwszej części udowodniliśmy, że energia twórców internetowych może z powodzeniem przenieść się na duży ekran i przyciągnąć do kin młodą widownię. Przy filmie '100 dni: Misja Zeus' chcieliśmy pójść o krok dalej - zachować tę autentyczność i bliskość bohaterów, ale opowiedzieć historię z większym rozmachem, dojrzalszym językiem filmowym i na poziomie produkcyjnym, który pozwala mówić o pełnoprawnym kinie gatunkowym" - mówi Anna Zychowicz, producentka filmu.

Kadr z filmu "100 dni: Misja Zeus" Karolina Grabowska materiały dystrybutora

"Oasis: Don't Look Back in Anger"

"Don't Look Back In Anger" opowiada historię triumfalnego powrotu braci Liama i Noela Gallagherów na scenę.

Film jest zapisem największego muzycznego wydarzenia 2025 roku - trasy Oasis Live '25, jednego z najbardziej wyczekiwanych rockandrollowych comebacków naszych czasów.

Twórcy filmu zaglądają z kamerą na próby, za kulisy koncertów i towarzyszą muzykom na scenie, ukazując emocje i doświadczenia zarówno zespołu, jak i jego fanów na całym świecie. Całość obrazu uzupełnia pierwszy od ponad 20 lat wspólny wywiad z Noelem i Liamem. Obok relacji z wyprzedanej światowej trasy koncertowej dokument pokazuje również ogromny emocjonalny wpływ tego niezwykłego kulturowego wydarzenia oraz to, jakie znaczenie muzyka Oasis ma dla słuchaczy i kolejnych pokoleń fanów na całym świecie.

"Podręcznik dla superbohaterów"

Lisa jest nową mieszkanką miasta Rosenhill i ma trudności z zaaklimatyzowaniem się. Pewnego dnia trafia jednak na podręcznik, który uczy supermocy. Staje się superbohaterką i udaremnia kradzież rzadkiej monety. Gdy jednak gangsterski król miasta, Wolfgang, porywa burmistrza, aby zdobyć tę monetę, sytuacja staje się krytyczna. Czy Lisa zdoła pokonać Wolfganga, zanim ten ukradnie 700-letni skarb, który ma uratować miasto przed zagładą?