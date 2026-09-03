Na całym świecie zarabia miliony, a on go wciąż nie widział! Jak to możliwe?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie ma sobie równych - przynajmniej w kwestii zysków z biletów. Nowy film o przygodach człowieka-pająka od kilku tygodni przoduje w rankingach popularności w USA i na świecie. Do tej pory (a od premiery minął miesiąc) tytuł zarobił łącznie - uwaga - 2,332 miliarda dolarów! To najbardziej imponujący wynik z całej serii. Tymczasem swojej cegiełki do popularności filmu nie dołożył Andrew Garfield, który od dawna znany jest jako jeden z odtwórców tej postaci - obok Tobeya Maguire'a oraz święcącego sukcesy Toma Hollanda. Jakim cudem jeszcze nie dotarł do kina?

Andrew Garfield nie śledzi kolejnych ról Hollanda?

W najnowszym wywiadzie Andrew Garfield przyznał, że nie jest jeszcze gotowy, by opowiadać o sukcesach Toma Hollanda, bo jak przyznał szczerze, nie widział jeszcze ani "Odysei", ani rekordowego "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

"Nie chcę być nieszczery" - powiedział mi Garfield w środę podczas premiery swojego nowego filmu "Rebelia". "Film, który zarabia i ludzie go oglądają, to niesamowita sprawa, ale skontaktuję się z nim, jak tylko obejrzę ["Spider-Mana"], na co bardzo się cieszę. A jego drugiego filmu, "Odysei", jeszcze nie udało mi się zobaczyć. Wyślę mu wiadomość, jak zobaczę jego pracę" - stwierdził, jednak podkreślił, że nie jest zaskoczony sukcesem nowych przygód Pajączka.

Stwierdził, że to było do przewidzenia, bo to jeden z tych bohaterów, z którym każdy może się utożsamić.

Przy okazji podkreślił ponownie, że nie pojawi się w nadchodzącym "Avengers: Doomsday", jednak dziennikarze wciąż nie chcą mu wierzyć, bo kilka lat temu skłamał, że nie pojawi się w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu".

"Rebelia" - nowy projekt

Andrew Garfield prawdopodobnie nie miał czasu na seans w kinie ze względu na produkcję, w której niedawno wystąpił. "Rebelia" w reżyserii Paula Greengrassa to historia, w której młody mężczyzna występuje przeciwko tyranii Ryszarda II, rozpoczynając bunt, który przechodzi do historii.

Reżyser zdradził, że Garfield nalegał na to, by samemu wykonywać kaskaderskie popisy, co niestety niejednokrotnie okazało się dość bolesne.

"Nie jestem już młody. Trzeba było często przykładać lód do kolan".

Światowa premiera zaplanowana jest na 10 września 2026 roku.

Andrew Garfield w filmie "The Uprising" FOCUS FEATURES materiały dystrybutora



