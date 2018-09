"Muzyka Filmowa. Demony i Anioły" w Tauron Arena Kraków

Koncert "Muzyka Filmowa. Demony i Anioły" odbędzie się w kilku miastach w Polsce. Pierwszy już 16 listopada w Krakowie. Na scenie pojawią się między innymi: Edyta Geppert, Anita Lipnicka, Ewa Farna, Ania Dąbrowska, Janusz Radek i Kamil Bednarek.

Plakat koncertu Muzyka Filmowa. Demony i Anioły /materiały prasowe

Koncert "Muzyka Filmowa. Demony i Anioły" to propozycja zarówno dla miłośników muzyki, jak i kina. Pierwszy koncert z tego cyklu odbędzie się 16 listopada w Tauron Arenie Kraków.



W 2018 roku koncerty odbędą się w następujących miastach:

16 listopada - Kraków

25 listopada - Poznań

6 grudnia - Warszawa

8 grudnia - Szczecin

Projekt Muzyki Filmowej ma dostarczyć publiczności nie tylko dobrą muzykę, ale także doznania wizualne i artystyczne. To próba całościowego widowiska, na który złoży się znakomite prowadzenie koncertu, pierwsza tego typu mieszanka artystów i repertuaru, energetyczna orkiestra i wizualne efekty. Czy taka kompilacja sztuk ma szansę się udać? Czy finalny obraz wynikający z mariażu muzyki, filmu i sztuk gimnastycznych może nieść ze sobą przekaz o historii i naturze ludzkości?

Pierwsza edycja widowiska pod tytułem "Demony i Anioły" to dźwiękowa podróż w czasie. Zawiłe dzieje świata przedstawione za pomocą piosenek z wybitnych i ważnych produkcji filmowych, które opowiadają o człowieku. Tytułowe Demony i Anioły zapowiadają, że ten koncert traktować będzie nie tylko o jasnej stronie ludzkiej natury. Artyści przedstawią również nieco ciemniejsze oblicze historii świata. Demony i Anioły nawiązują także do wybitnych artystów tworzących to widowisko.

Na scenie zobaczymy: Edytę Geppert, Anitę Lipnicką, Ewę Farną, Darię Zawiałow, Anię Dąbrowską, Martę Zalewską, Natalię Rubiś, Janusza Radka, Kamila Bednarka oraz Krystiana Krzeszowiaka. Oprawę muzyczną powierzono Mat Max Orchestra pod batutą Mata Melbourne.

Za wrażenia artystyczne odpowiadać będzie również Teatr Ocelot, a autorem scenariusza i reżyserem Muzyki Filmowej jest Jacek Kęcik. Koncert poprowadzi aktorka Magdalena Różczka.

Informacje i bilety na stronie filmowamuzyka.pl

Materiały prasowe organizatora