Była gwiazda Disney Channel zrobi swój własny film

35-letnia Hayley Kiyoko zyskała sławę dzięki rolom w produkcjach młodzieżowych. Widzowie najbardziej kojarzą ją z roli Stelli Yamady w produkcji Disneya "Lemoniada gada" oraz z roli Velmy w aktorskiej wersji "Scooby Doo".

Artystka nie czekała długo, by oprócz aktorstwa rozwijać się również muzycznie. Przez lata wydała wiele utworów i ugruntowała swoją pozycję na scenie artystów queerowych. Przekształciła swój przebój z 2015 roku "Girls Like Girls" w rozległy wszechświat, w którym powstał teledysk, powieść, a teraz także... film fabularny.

"W moim ciele było coś, co pchało mnie do przodu. Za każdym razem, gdy chciałam się poddać i za każdym razem, gdy myślałam: 'Nie sądzę, żeby to się stało', moje ciało odpowiadało: 'Ale musisz to zrobić'" - mówiła w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter". "Po prostu myślałam: 'Jeśli nie ty, to kto?'".

Film Kiyoko zostanie wyprodukowany przez Focus Features, które niedawno wypromowało niespodziewaną perełkę - "Obsesję". Fabuła skupi się na Coley, pogrążonej w żałobie nastolatki, która przeprowadza się do małego miasteczka w Oregonie, by zamieszkać ze swoim ojcem Curtisem, z którym nie utrzymuje kontaktów. To właśnie tam pozna charyzmatyczną dziewczynę o imieniu Sonya.

Główne role w produkcji zagrają Maya de Costa, Myra Molloy i Zach Braff. "Naprawdę wierzyłam, że ten film - jestem pewna, że mam więcej do powiedzenia - ale wierzę, że ten film stanowi ogromną część mojego powołania i ogromną część pomagania innym w ich drodze do pokochania siebie i odkrycia siebie" - dodaje Kiyoko.

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