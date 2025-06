Musi pożegnać się z rolą. Nadchodzi czas nowej Wonder Woman

James Gunn mówi wprost. DC potrzebuje nowej Wonder Woman

Prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav wyjawił jakiś czas temu, że nowa era uniwersum DC skupi się na czterech postaciach: Supermanie, Wonder Woman, Batmanie i Supergirl. Szef DC Studios szybko odniósł się do tych słów.

"To się zgadza, potwierdził szef DC Studios. Myślę, że wyciągnął to z jakiejś mojej wypowiedzi. Nie powiedziałbym, że to tylko te cztery postacie, ale zgodzę się, że te cztery postacie są dla nas niezwykle ważne. Chwilowo czuję się dobrze z tym, w jakim miejscu jest dwójka z nich. Potem zajmiemy się dwiema pozostałymi" - wyjawił.

James Gunn zdradził także, że nowe uniwersum potrzebuje także nowej Wonder Woman, co oznacza, że Gal Gadot pożegna się ze swoją rolą szybciej niż myśleliśmy. Do tej pory mówiło się jedynie o serialu "Paradise Lost", który miał poruszać wątek tej postaci, jednak jak się okazuje, w przygotowaniu jest już scenariusz do nowego filmu o księżniczce Amazonek.

"Idzie powoli, ale idzie, skomentował. To jednak nie jedyny projekt związany z superbohaterką. Pracujemy nad Wonder Woman. 'Wonder Woman' jest właśnie pisana" - mówi Gunn.



Na ten moemnt nie wiemy, kto pisze scenariusz oraz kto wcieli się w nową Wonder Woman. Czekamy na premierę nowego Supermana w reżyserii samego szefa DC Studios - Jamesa Gunna. David Corenswet porwie nas jako Superman już w 11 lipca.

