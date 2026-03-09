Mroczny hit trafi na streaming. Już niebawem zobaczycie "Venoma 3"

"Venom 3: Ostatni taniec" to zamknięcie trylogii o przygodach pechowego dziennikarza i pochodzącego z kosmosu symbionta. Fabuła opowiada o ściganiu Venoma i Eddiego Brocka (Tom Hardy) przez przedstawicieli ich światów. Szalony duet będzie w związku z tym zmuszony podjąć niełatwą decyzję, która zaważy na ich dalszych losach.

Poza Hardym w obsadzie znaleźli się również m.in. Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans i Stephen Graham.

Film zarobił w kinach na całym świecie 472 miliony dolarów. To stosunkowo mało, gdy weźmiemy pod uwagę, że pierwsza część przyniosła producentom 856 mln dolarów, a druga ponad pół miliarda.

Ponadto zamknięcie trylogii nie przypadło do gustu krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 40% pozytywnych ocen od recenzentów. Co ciekawe, widzowie pozytywnie ocenili go w 79%.

"Venom: Ostatni taniec": niebawem w streamingu

Już niebawem film "Venom: Ostatni taniec" trafi na platformę streamingową. 23 marca produkcja pojawi się w bibliotece użytkowników Netfliksa.

Kim jest Venom?

Pierwsza część serii "Venom" (2018), której reżyserem był Ruben Fleischer, przedstawiała genezę narodzin bohatera. Dziennikarz Eddie Brock stracił karierę, dotychczasowe życie i związek z Anne (Michelle Williams). Za sprawą obcego symbionta otrzymał jednak supermoce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przerażał Brocka, ale też inspirował i kusił nowymi możliwościami.

W sequelu "Venom 2: Carnage" (2021, reż. Andy Serkis) Eddie akceptuje swoją nową, dwoistą naturę i zaczyna współpracować z Venomem. Pewnego dnia detektyw Patrick Mulligan (Stephen Graham) zwraca się z prośbą do Brocka, aby spotkał się w celi śmierci z seryjnym mordercą, Cletusem Kasadym (Woody Harrelson). Dziennikarz ma pomóc odnaleźć ciała ofiar przestępcy. Podczas jednej z wizyt Cletus w niewyjaśnionych okolicznościach zamienia się w czerwonego symbionta i ucieka z więzienia.