Mroczne sekrety za zamkniętymi drzwiami. Może liczyć tylko na siebie

"Pomoc domowa": Światowy fenomen

Książka "Pomoc domowa" sprzedała się na świecie w milionach egzemplarzy, błyskawicznie zdobywając miano fenomenu TikToka i list bestsellerów. Powieść przez wiele miesięcy nie schodziła z listy "New York Timesa", a jej prawa sprzedano do ponad 30 krajów. W samych Stanach Zjednoczonych książka osiągnęła ponad milion sprzedanych egzemplarzy, a w serwisie Goodreads zebrała ponad 500 tysięcy ocen.

Teraz historia, która zdominowała księgarnie i media społecznościowe, trafia na wielki ekran z dwiema aktorskimi ikonami: Sydney Sweeney i Amandą Seyfried.

"Pomoc domowa": O filmie

Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu.

Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

"Pomoc domowa" w polskich kinach już od 1 stycznia 2026 roku.