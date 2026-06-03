Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć jedno z ciekawszych widowisk science fiction ostatnich lat. "Elizjum" w reżyserii Neill Blomkamp to mocne kino akcji z wyraźnym społecznym przesłaniem, które porusza temat nierówności i podziałów między bogatymi a biednymi.

"Elizjum": mocne kino sci-fi

Akcja filmu przenosi nas do roku 2154. Najbogatsi mieszkańcy świata żyją w luksusie na orbitalnej stacji Elizjum, gdzie mają dostęp do zaawansowanej technologii i opieki medycznej. Tymczasem reszta ludzkości zmaga się z biedą, przeludnieniem i przemocą na wyniszczonej Ziemi. Główny bohater, Max, grany przez Matt Damon, podejmuje desperacką misję, która może odmienić los milionów ludzi.

W obsadzie znaleźli się również Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga oraz Diego Luna. Film zebrał pochlebne recenzje za widowiskowe efekty specjalne, dynamiczną akcję i aktualne przesłanie dotyczące społecznych nierówności.

"Elizjum" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Elizjum" zostanie wyemitowany dziś, 3 czerwca, o godz. 21:00 na antenie Super Polsat.