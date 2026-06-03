Mroczna wizja przyszłości. Film z gwiazdorską obsadą dzisiaj w telewizji

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dziś wieczorem w telewizji zostanie wyemitowany film "Elizjum" w reżyserii Neilla Blomkampa. Akcja przenosi widzów do dystopijnego roku 2154, gdzie bogaci mieszkańcy mogą pozwolić sobie na życie w luksusie na stacji kosmicznej, a reszta ludzkości zmaga się z trudami codzienności. Produkcja zachwyca efektami specjalnymi, dynamiczną akcją i gwiazdorską obsadą. Tego nie można przegapić.

Jodie Foster jako postać z filmu "Elizjum" w srebrzystym garniturze, siedząca w czarnym fotelu.
Jodie Foster w filmie "Elizjum"ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć jedno z ciekawszych widowisk science fiction ostatnich lat. "Elizjum" w reżyserii Neill Blomkamp to mocne kino akcji z wyraźnym społecznym przesłaniem, które porusza temat nierówności i podziałów między bogatymi a biednymi.

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"Elizjum": mocne kino sci-fi

Akcja filmu przenosi nas do roku 2154. Najbogatsi mieszkańcy świata żyją w luksusie na orbitalnej stacji Elizjum, gdzie mają dostęp do zaawansowanej technologii i opieki medycznej. Tymczasem reszta ludzkości zmaga się z biedą, przeludnieniem i przemocą na wyniszczonej Ziemi. Główny bohater, Max, grany przez Matt Damon, podejmuje desperacką misję, która może odmienić los milionów ludzi.

W obsadzie znaleźli się również Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga oraz Diego Luna. Film zebrał pochlebne recenzje za widowiskowe efekty specjalne, dynamiczną akcję i aktualne przesłanie dotyczące społecznych nierówności.

"Elizjum" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Elizjum" zostanie wyemitowany dziś, 3 czerwca, o godz. 21:00 na antenie Super Polsat.

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