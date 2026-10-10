Dzisiaj w telewizji będzie można zobaczyć "Czerwoną jaskółkę" - głośny i kontrowersyjny thriller szpiegowski. Na pierwszym planie podziwiamy Jennifer Lawrence w jednej z najmocniejszych ról w jej karierze. Tego seansu nie można przegapić.

"Czerwona jaskółka": odważne sceny i mroczna intryga

"Czerwona jaskółka" w reżyserii Francisa Lawrence'a to thriller szpiegowski opowiadający historię Dominiki Jegorowej, utalentowanej rosyjskiej baleriny, której kariera zostaje nagle przerwana. Zmuszona przez okoliczności trafia do tajnej szkoły rosyjskiego wywiadu, gdzie młodzi rekruci uczą się manipulować innymi. Dominika zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę.

W roli głównej Dominiki Jegorowej występuje Jennifer Lawrence. Na ekranie partnerują jej: Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons oraz Mary-Louise Parker.

"Czerwona jaskółka" zwróciła uwagę widzów mrocznym klimatem i niejednoznaczną bohaterką, czyniąc z filmu jedną z najbardziej dyskutowanych produkcji szpiegowskich ostatnich lat.

"Czerwona jaskółka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Czerwona jaskółka" zostanie dzisiaj, 10 października, wyemitowany na kanale Polsat, otwiera się w nowym oknie Film o godz. 21.00.