"Mr. Jones": Premiera nowego filmu Agnieszki Holland w Berlinie

Organizatorzy Festiwalu Filmowego w Berlinie ogłosili kolejne filmy biorące udział w konkursie głównym. Wśród zapowiedzianych produkcji znalazł się także "Mr. Jones", najnowsze dzieło Agnieszki Holland.

"Mr. Jones" (film funkcjonował pierwotnie jako "Gareth Jones") opowiada o młodym dziennikarzu, który w 1933 roku zyskał sławę po publikacji artykułu o spotkaniu z Adolfem Hitlerem, który właśnie przejął władzę w Niemczech.



Ambitny reporter następnie udaje się do ZSRR, by przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Gdy słyszy o klęsce głodu na Ukrainie, odbywa tam samotną podróż. Na miejscu zostaje naocznym świadkiem Hołodomoru.



W Jonesa wcieli się James Norton. Poza nim w obsadzie znaleźli się także Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Krzysztof Pieczyński i Michalina Olszańska.

Oprócz filmu Holland do konkursu głównego Berlinale dołączyły następujące produkcje:



"Di jiu tian chang", reż. Wang Xiaoshuai



"Elisa y Marcela", reż. Isabel Coixet



Gospod postoi, imeto i' e Petrunija, reż. Teona Strugar Mitevska



"Öndög", reż. Wang Quan'an



"The Operative", reż. Yuval Adler



"La paranza dei bambini", reż. Claudio Giovannesi



"Systemsprenger", reż. Nora Fingscheidt



"Ut og stjæle hester", reż. Hans Petter Moland

Z kolei poza konkursem zostaną pokazane debiuty reżyserskie popularnych aktorów. Znany z pierwszych sezonów "Narcos" Wagner Moura pokaże "Marighellę", a nominowany do Oscara za role w "Zniewolonym" Chiwetel Ejiofor "The Boy Who Harnessed the Wind".



W 2017 roku w konkursie głównym Berlinale znalazł się poprzedni film Holland, "Pokot". Otrzymał on wówczas Srebrnego Niedźwiedzia imienia Alfreda Bauera.



69. Festiwal Filmowy w Berlinie odbędzie się w dniach od 7 do 17 lutego 2019 roku.