"Mój sąsiad Adolf": Hitler w Kolumbii

Rosyjski reżyser Leon Prudowski kończy realizację swojego najnowszego filmu, który nosi tytuł „Mój sąsiad Adolf”. Akcja tego zapowiadanego jako tragikomedia filmu rozgrywać się będzie w 1960 roku w Kolumbii. W rolach głównych wystąpią w nim David Hayman oraz Udo Kier.

Udo Kier /Vivien Killilea /Getty Images

Bohaterem filmu "Mój sąsiad Adolf" jest niejaki Polsky - ocalały z holocaustu starszy mężczyzna, który spędza czas na pielęgnowaniu swojego ogrodu. Wkrótce docierają do niego informacje, że izraelski wywiad schwytał w Argentynie niemieckiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna. Ale nie tylko to sprawia, że spokojne życie Polsky’ego zostaje zaburzone. Wkrótce bowiem do domu obok wprowadza się niejaki pan Herzog. Polsky jest przekonany, że to Adolf Hitler. A ponieważ nikt mu nie wierzy, postanawia zebrać dowody na poparcie tej tezy. W tym celu zaprzyjaźnia się z nowym sąsiadem.



"Lubię filmy, których właściwie całą obsadę stanowią dwaj aktorzy. To opowieść o tych dwóch starych... Starych? Doświadczonych mężczyznach pochodzących z całkowicie innych środowisk" - mówi Udo Kier, który wciela się w rolę pana Herzoga. Kier to legendarny aktor charakterystyczny, którego filmografia zawiera ponad 260 tytułów.



"Przeżyliśmy wspaniałą przygodę w trakcie zdjęć. Od początku się w sobie zakochaliśmy. Udo to niewątpliwy słodziak. Jak również prawdziwy wrzód na d...e. Nigdy się nie zamyka. Robi o wiele za dużo hałasu na planie. Ale jest wspaniałym człowiekiem" - zachwyca się swoim partnerem z filmu David Hayman, który wciela się w postać Polsky’ego.



"Nasz film to historia pięknej podróży dwóch mężczyzn pochodzących z przeciwnych biegunów, która rozpoczyna się nienawiścią. Życie obydwu zostało zniszczone przez nazizm. Rodzina Polsky’ego została zagazowana w komorach gazowych. To wspaniała opowieść o odkupieniu, przeznaczeniu i próbie przezwyciężenia nienawiści i uprzedzeń" - mówi dalej Hayman.