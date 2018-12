"Mój piękny syn": Gdy dziecko jest narkomanem

Nominowani do Oscara Timothée Chalamet i Steve Carell grają głóne role w filmie "Mój piękny syn" - pierwszej tak szczerej i poruszającej opowieści o losach rodziny, która musi zmierzyć się z uzależnieniem dorastającego chłopaka

Timothée Chalamet i Steve Carell w scenie z filmu "Mój piękny syn" /materiały prasowe

"Mój piękny syn" to najnowsze dzieło Felixa van Groeningena (nominacja do Oscara za film "W kręgu miłości"). Scenariusz filmu powstał na podstawie wspomnień Davida Sheffa i jego syna Nica, które stały się bestsellerami, zajmując pierwsze miejsca na liście New York Timesa. Producentem filmu jest Brad Pitt i jego firma Plan B, która stoi za sukcesem nagrodzonych Oscarami produkcji "Moonlight" i "Zniewolony. 12 Years a Slave".





"Mój piękny syn" to opowieść o nastolatku, który poszukuje swojej drogi, o marzeniach, które prowadzą go na skraj przepaści, a także o miłości rodziców, którzy nie potrafią wypuścić swego dziecka z objęć. To pierwszy tak szczery, prawdziwy i poruszający film o rodzinie, bezwarunkowej miłości, dumie, rozczarowaniach i nadziei.

22-letni Timothée Chalamet, jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia, gwiazda filmu "Tamte dni, tamte noce", który przyniósł mu nominację do Oscara, tym razem, jak twierdzą krytycy, ma nagrodę w kieszeni! "Mój piękny syn nie pozostawia wątpliwości, że Chalamet to geniusz kina" - stwierdza David Edelstein z New York Magazine. "Chalamet po raz kolejny udowadnia, że nie ma takiej filmowej materii, w której nie poruszałby się po mistrzowsku" - wtóruje mu Eric Kohn z IndieWire. Według Johna Powersa z magazynu Vogue "pozostaje tylko jedno pytanie: czy Chalamet zostanie nominowany do Oscara za główną czy drugoplanową rolę?".

Wideo "Mój piękny syn": Trailer

Partnerujący mu na ekranie, nominowany do Oscara za film "Foxcatcher" Steve Carell tworzy jedną z najbardziej przejmujących ról w swojej karierze. Jak stwierdza Steve Pond z The Wrap, "dramatyczny talent Carella już od dawna nie jest niespodzianką, ale jego rola w filmie 'Mój piękny syn' jest absolutnie nadzwyczajna". Początek roku w polskich kinach będzie zdecydowanie należał do Steve’a Carella, który pojawi się aż w trzech filmach: "Mój piękny syn", "Vice" i "Witajcie w Marwen".

W filmie "Mój piękny syn" zobaczymy również nagrodzoną Złotym Globem gwiazdę serialu "The Affair" Maurę Tierney oraz nominowaną do Oscara Amy Ryan ("Birdman", "Gdzie jesteś, Amando?").

Obydwie książki, na których oparty został scenariusz filmu, czyli "Mój piękny syn" Davida Sheffa oraz "Na głodzie" Nica Sheffa pojawią się nakładem wydawnictwa Poradnia K w styczniu w księgarniach.