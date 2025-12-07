"Mogłem skończyć tragicznie". Był blisko upadku, dzięki niej odnalazł szczęście

Macaulay Culkin i Brenda Song: spotkali się na planie filmowym

Macaulay Culkin i Brenda Song są jedną z hollywoodzkich par, które bardzo dbają o swoją prywatność. Pierwszy raz spotkali się w 2017 roku na planie kręconego w Tajlandii filmu. “Changeland", za którego kamerą stanął Seth Green, przedstawiał historię dwóch przyjaciół wybierających się w podróż po Tajlandii, aby odkryć sens życia.

Culkina oczywiście publiczność zna z dwóch produkcji o przygodach Kevina (w tym roku mija zresztą 35 lat od premiery "Kevina samego w domu"), "Mojej dziewczyny". W połowie grudnia aktora zobaczymy w drugim sezonie "Fallouta". Z kolei Brenda Song znana, szczególnie młodszym widzom, z seriali Disneya - "Nie ma to jak hotel" oraz "Nie ma to jak statek". Ostatnio zagrała w "The Last Showgirl", “Rozgrywającej".

Para poznała się w momencie, kiedy Macaulay Culkin był już po wielu przejściach. Głośno było o jego przyjaźni z Michaelem Jacksonem, uzależnieniach, rodzinnej tragedii. Na nogi pomogła stanąć mu właśnie Brenda. Przy okazji kręcenia "Changeland" bardzo się do siebie zbliżyli, a połączyło ich, jak wspominali później, podobne dzieciństwo - oboje spędzili je na planach filmowych.

"Mogłem skończyć tragicznie" - mówił w jednym z wywiadów. "Ale spotkałem Brendę".

Macaulay Culkin i Brenda Song: osiem lat razem

"Osiem lat razem i nadal nikt nie potrafi mnie tak rozśmieszyć albo sprawić, żebym się uśmiechnęła, jak ty. Nikt nie dostrzega mnie, słucha, czy kocha tak jak ty. Mój wspólnik w zbrodni, partner w przygodach, przyjaciel, ojciec moich dzieci, ulubiony człowiek - dziękuję ci. Bycie przez ciebie kochaną, to największy przywilej" - napisała Song w czerwcu 2025 roku na Instagramie z okazji ósmej rocznicy pary.

W jednym z wywiadów Brenda Song zdradziła szczegóły ich codziennego życia. Okazuje się, że sławnego aktora kompletnie przerastają podstawowe czynności, jak na przykład pranie ubrań. Trudności mają wynikać z pewnego rodzaju "oderwania od rzeczywistości".

"Mieszkał i dorastał w hotelach, nigdy tak naprawdę nie robił prania, a ja byłam zszokowana... Od 10. roku życia pomagałam mamie w praniu. To zabawne, uczyć go, jak to robić" - powiedziała aktorka w rozmowie z Jennifer Hudson.

Zdjęcie Macaulay Culkin, Brenda Song / Emma McIntyre / Getty Images

Macaulay Culkin i Brenda Song: z całych sił bronią swojej prywatności

5 kwietnia 2021 roku na świat przyszedł syn pary. O jego narodzinach poinformowali tydzień później, 12 kwietnia. Chłopiec ma na imię Dakota, po zmarłej siostrze aktora. Kobieta zginęła tragicznie na oczach brata.

W grudniu 2022 roku urodził się drugi syn aktorskiej pary, Carson. Informację tę potwierdził brat Macaulaya, Kieran. Znany z “Sukcesji" młodszy Culkin na premierze finałowego sezonu “Sukcesji" powiedział: “Nie poznałem jeszcze numeru drugiego. Nie mogliśmy znaleźć czasu".

Macaulay Culkin i Brenda Song bardzo dbają o prywatność swoich synów. W styczniu 2025 roku w wywiadzie z Bustle Song wyznała: “Mój syn [na jednym z meczy - przyp. red.] zapytał: ‘dlaczego ten pan robi ci zdjęcia, mamo?’. Możecie robić mi zdjęcia cały dzień. Mam to w nosie. Kiedy chodzi o moje dzieci jest inaczej. One o takie życie nie prosiły".

