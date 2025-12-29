Mogła zagrać w "Egzorcyście". Jej matka nie wyraziła na to zgody

Jamie Lee Curtis mogła zagrać w "Egzorcyście"

Jamie Lee Curtis zyskała popularność dzięki roli w horrorze "Halloween" (1978). To seria, do której aktorka wracała na przestrzeni lat. Podczas niedawnej wizyty w programie "The Drew Barrymore Show" hollywoodzka gwiazda wyznała, że niewiele brakowało, by zagrała w filmie "Egzorcysta" (1973) Williama Friedkina.

Curtis miała 12 lat, kiedy Ray Stark, producent filmu "Egzorcysta", skontaktowali się z jej matką, legendarną aktorką Janet Leigh, znaną m.in. z "Psychozy" , z propozycją udziału nastolatki w castingu. Leigh odmówiła, a jej córka po latach wyznała, że jest wdzięczna za tę decyzję.

"Miałam wtedy chyba 12 lat, byłam słodka i trochę zadziorna, miałam też charakter i jestem pewna, że producent zobaczył mnie na imprezie i pomyślał: 'O, byłaby zabawna'. Ale moja mama powiedziała: 'Nie'" - wyznała w rozmowie, a jej wypowiedź cytuje PAP.

"Moja mama naprawdę chciała, żebym miała dzieciństwo, którego, jak rozumiem, ty nie dostałaś. Nie miałaś takiej możliwości" - dodała, zwracając się do prowadzącej show, Drew Barrymore, która na dużym ekranie debiutowała w wieku siedmiu lat w filmie "E.T".

Linda Blair: "Egzorcysta" jej szczęścia nie przyniósł

Przypomnijmy, że w 1978 roku w kultowym horrorze "Egzorcysta" zagrała 14-letnia wówczas Linda Blair. Dzięki tej roli nagle stała się gwiazdą, a w 1974 roku otrzymała za tę kreację nominację do Oscara. Film stał się kasowym hitem, a recenzenci nie szczędzili pochwał młodej aktorce. Wydawało się, że to początek wspaniałej kariery.

Jej losy jednak nie potoczyły się tak, jakby sobie wymarzyła. Linda Blair dość szybko popadła w konflikt z prawem. Z czasem pojawiała się wyłącznie w filmach klasy B oraz gościnnie w serialach telewizyjnych. Otrzymała nawet dwie Złote Maliny za najgorsze role kobiece i aż pięć nominacji do tej nagrody. Dzisiaj sporadycznie pojawia się na ekranie.