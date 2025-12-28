Mogła być kolejnym wielkim odkryciem kina. Po sukcesie usunęła się w cień

Rola w filmie "Panna Nikt" była pod wieloma względami ogromnym wyróżnieniem dla młodych aktorek, które zdecydowały się na udział w tym przedsięwzięciu. Ekranizacja popularnej powieści dla młodzieży była w dorobku Andrzeja Wajdy wyjątkową ciekawostką.

Produkcja skupiała się na historii 15-letniej Marysi, które wraz z rodzicami przenosi się ze wsi do miasta. Od początku nie jest jej lekko, bo pod każdym względem czuje się gorsza od rówieśników. U jej boku staje Kasia - dziewczyna, która imponuje głównej bohaterce, która pragnie stać się do niej podobna.

Od tej chwili Marysia przestaje być tą samą osobą i traci wszelkie wartości, które do tej pory prowadziły ją w życiu.

W roli głównej mogliśmy oglądać Annę Wielgucką, a jej występ doceniony m.in. na festiwalu w Berlinie - właśnie wtedy otrzymała Specjalne Wyróżnienie za "obiecującą rolę młodej aktorki". Jednak ogromny sukces i nowe ścieżki otwierające się przed Wielgucką nie przekonały jej, by pozostać w show-biznesie. Co wydarzyło się w jej karierze, że postanowiła zniknąć?

Anna Wielgucka: słuch o niej zaginął

"Panna Nikt" okazała się błogosławieństwem dla Anny Powierzy i Anny Muchy - obie kobiety niedługo później dostrzeżono i zaczęły dynamicznie rozwijać karierę. Tymczasem Anna Wielgucka zniknęła.

Aktorkę mogliśmy oglądać jeszcze tego samego roku w filmie "Bar Atlantic", a w życiu prywatnym starała się o miejsce w szkole aktorskiej. Jednak bez powodzenia, a jej kariera ostatecznie ograniczyła się do gościnnych występów w popularnych serialach i kilku wystąpień na deskach teatrów. W latach 2005-2011 występowała na scenie krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa.

Obecnie próżne są poszukiwania jakichkolwiek wywiadów z gwiazdą młodzieżowego hitu sprzed lat - kobieta unika świata show-biznesu.

W tym czasie Anna Mucha rozwijała karierę jako aktorka filmowa i serialowa - miliony widzów pokochały ją za rolę w "M jak miłość", ale ma na koncie także wiele innych wystąpień. Tymczasem Anna Powierza "złapała" angaż do "Klanu" i od lat wciela się w rolę Czesi.

Aktorka przez wiele lat próbowała wyrwać się z ram aktorki serialowej, jednak podejmowane przez nią działania nie przyniosły rezultatów. Napisała książkę “Jak zostać sławną", ale to nie pomogło odmienić jej obrazu.