"Following"

Zanim do kin trafi wyczekiwana "Odyseja", polscy widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć na dużym ekranie debiut Christophera Nolana. "Following" nie miało wcześniej dystrybucji kinowej w naszym kraju.

Pełnometrażowy debiut reżyserski Christophera Nolana jest jednocześnie manifestem jego przyszłego kina: labiryntowej narracji, obsesji kontroli i fascynacji płynną naturą tożsamości. Nakręcony za minimalny budżet (zaledwie sześć tysięcy dolarów!), w czerni i bieli, z wykorzystaniem naturalnego światła i londyńskich mieszkań przyjaciół reżysera, "Following" pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niezależnego kina lat 90. XX wieku.

Bohater filmu, bezimienny młody pisarz, zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba - przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji. Nolan prowadzi widza przez serię pozornie niepowiązanych zdarzeń, rozbijając linearność opowieści i zmuszając odbiorcę do ciągłego rekonstruowania rzeczywistości.

Plakat filmu "Following" materiały prasowe

"Supergirl"

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Jason Momoa zagra Lobo, kosmicznego łowcę nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powrócą wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.

Za kamerą "Supergirl" stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów.

Milly Alcock na grafice promującej film "Supergirl" Warner Bros. - DC Studios - The East News

"Guru"

Matt Vasseur to odnoszący sukcesy, charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. Dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów, jest osobą, która inspiruje innych. Jednak, gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony, kryjące się za jego pozornie idealnym życiem.

"Największą siłą filmu 'Guru' jest Pierre Niney. Francuski gwiazdor, którego międzynarodowa publiczność pokochała za 'Hrabiego Monte Christo' otrzymał rolę wręcz idealnie dopasowaną do swojego ekranowego wizerunku. Matt jest uwodzicielski i charyzmatyczny. Niney sprawia, że rozumiemy, dlaczego ludzie chcą za nim podążać. W jednej chwili emanuje empatią, by chwilę później ujawnić narcystyczne pęknięcia swojej osobowości. To aktorski popis oparty na nieustannym balansowaniu pomiędzy szczerością a manipulacją" - pisał Marcin Radomski w recenzji dla Interii.

"Chłopiec na krańcach świata"

Omul jest jedenastoletnim chłopcem, żyjącym z rodzicami, bratem Mikro i siostrą Kimi w wiosce nad morzem. Nie jest jednak zwyczajnym jedenastolatkiem. Gdy morska bestia, mityczna Sadumea, wykrada duszę jego młodszej siostry, Omul wie, że jedynym ratunkiem jest wyprawa na mroźny koniec świata. Dzięki niezwykłemu amuletowi zdobędzie dar rozmawiania ze zwierzętami. Razem z psem Telą i starszym bratem Omul przemierzy Archipelag Ognia, pokona zdradliwe bagna i zmierzy się z zaklętymi potworami. To nie będzie jednak tylko walka z czasem i magią, ale przede wszystkim próba braterskiej więzi.

"Chłopiec na krańcach świata" to animowana koprodukcja Hiszpanii, Polski i Turcji. Odpowiadają za nią Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska. Film zdobył Nagrodę Publiczności na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w czerwcu 2026 roku.

Kadr z filmu "Chłopiec na krańcach świata" materiały prasowe

"Takie jest życie"

"Takie jest życie" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Efisio Mulas, żyjący po swojemu pasterz, musi nagle stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem. Niespodziewany najeźdźca chce zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort.

Gdy w grę wchodzą milionowe oferty oraz nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, drobny konflikt przeradza się w pełną emocji, ale i komediowego absurdu batalię. Stawką są dom, ziemia i przyszłość kolejnych pokoleń, a także prawo do życia w zgodzie ze swoimi wartościami. W centrum tej historii znajduje się Francesca, córka pasterza - rozdarta między obietnicą zmian a rodzinnymi relacjami. To pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze.

"Mi amor"

Romy - paryska DJ-ka u progu wielkiej kariery - przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, by wystąpić podczas nocnej imprezy techno. Następnego ranka budzi się sama w pokoju hotelowym: jej najlepsza przyjaciółka Chloé zniknęła bez śladu. Lokalna policja odpowiada obojętnością, a mieszkańcy milczeniem.

Jedynym, który decyduje się pomóc, jest Vincent - właściciel klubu o mrocznej przeszłości, którego intencji nie sposób do końca odczytać. Poszukiwania prowadzą Romy od pozorów turystycznego raju ku jego niepokojącemu obliczu: do podziemnych korytarzy i szemranych klubów.

"Mi amor" to francuski thriller w reżyserii Guillaume'a Nicloux. W roli głównej zobaczymy znaną ze "Strażników Galaktyki" Pom Klementieff.

"Krwawe polowanie"

Jest rok 1986. Świat pędzi ku krawędzi. W Czarnobylu dochodzi do najgorszej katastrofy nuklearnej w historii, a 20-letni Mike Tyson brutalnie nokautuje rywali, zostając najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Ameryka żyje popkulturą i wielkimi akcjami charytatywnymi, zupełnie nieświadoma tego, co czai się w jej mrocznym sercu.

Tymczasem w Michigan sześciu twardych kumpli z Detroit zostawia za sobą fabryczny dym i rusza na głęboką północ. Cel: coroczny, święty rytuał męskiego braterstwa - alkohol, pot i polowanie na jelenie w odciętym od świata obozie. Jednak w tych starożytnych lasach krew wsiąka w ziemię głębiej, niż mogłoby się wydawać. Przez przypadek myśliwi budzą coś, co nigdy nie powinno zostać dotknięte. Ze snu powstaje potężny, krwawy duch rdzennych Amerykanów - prastara siła, która przybyła, by dokonać ostatecznej wendety za bezkarne morderstwa i zaginięcia indiańskich dziewcząt.

W tym lesie reguły "Krwawego polowania" właśnie uległy zmianie. W ironicznym, brutalnym odwróceniu ról - ci, którzy przybyli tu zabijać, stają się zwierzyną.

"Koniec imprezy"

Młoda para jedzie do rodzinnej willi na południu Francji, licząc na spokojny odpoczynek i trochę luksusu. Na miejscu jednak okazuje się, że pomiędzy bogatymi właścicielami oraz ludźmi, którzy opiekują się posiadłością, już od dawna iskrzy. Z pozoru niewinne sytuacje przeradzają się w serię zabawnych potyczek. Niespodziewanie wywoła to głęboki konflikt, który będzie miał poważne konsekwencje, zanim nadejdzie tytułowy "koniec imprezy".