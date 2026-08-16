Mocno odciął się na jej zaczepkę. Tworzą szczęśliwy związek od ponad 20 lat

Tom Hardy i Charlotte Riley: od ponad 20 lat tworzą szczęśliwy związek

W 2008 roku Hardy i Riley poznali się na planie serialowej adaptacji kultowej powieści Emily Bronte. W "Wichrowych Wzgórzach" stacji ITV wcielali się w główną parę - Charlotte zagrała Cathy, Tom - Heathcliffa.

Tom Hardy i Charlotte Riley: pierwsze spotkanie zdecydowało o wszystkim

W wywiadzie z The Times, zapytana o to, jakie było jej pierwsze wrażenie po spotkaniu Hardy'ego Riley stwierdziła, że ujął ją wtedy jedną rzeczą. Podczas prób do serialu aktor… przygotował jej herbatę. "Zaparzył mi naprawdę porządną herbatę. Mocną. Nie ma sensu, jeśli łyżeczka w niej nie stoi" - wspominała na łamach gazety.

Tom Hardy w odpowiedzi nie pozostał jej dłużny, i również dość żartobliwie odparł na jej "zaczepkę". A ona wtedy pomyślała: "No dobra. Kiedy ktoś potrafi się odgryźć, wiesz, że czeka cię dobra zabawa".

"To jest całkiem zabawne. Krąży mit, że Tom jest aktorem metodycznym, a to nieprawda. On jest po prostu sobą - zabawnym i pełnym wigoru" - dodała później, zaprzeczając, że podczas ich pierwszego spotkania Hardy za bardzo wczuł się w rolę Heathcliffa.

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Charlotte Riley, Tom Hardy Mike Marsland/WireImage Getty Images

Tom Hardy i Charlotte Riley: pobrali się cztery lata po zaręczynach

Rok później Hardy poprosił Riley o rękę. Na ślubnym kobiercu stanęli jednak dopiero po czterech latach. Pobrali się w 2014 r. we Francji, podczas prywatnej ceremonii, na której byli obecni ich przyjaciele i rodzina. W uroczystości brał również udział Louis, syn Hardy'ego z pierwszego małżeństwa aktora.

Aktorska para od lat tworzy szczęśliwą rodzinę. W 2015 roku powitali na świecie córkę, a cztery lata później - syna. O trudach związanych z wychowaniem dzieci i pogodzeniem życia zawodowego z prywatnym opowiadali kilka razy w mediach.

Na łamach You Magazine Hardy stwierdził: "Najlepsze, co możesz zrobić, to stworzenie ciepłego, kochającego i stabilnego środowiska. A radzimy sobie z tym, jak wszyscy inni - kombinujemy, żonglujemy i korzystamy z pomocy innych".

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Tom Hardy, Charlotte Riley Stephen Lovekin/FilmMagic Getty Images

Tom Hardy i Charlotte Riley: partnerstwo przede wszystkim

To jednak nie wszystko. Związek Riley i Hardy'ego opiera się na partnerstwie. Razem zdecydowali się wyjechać z Londynu i przeprowadzić do hrabstwa Surrey, co, jak mówi, "było najlepszą decyzją w życiu". A jak zdradziła Riley w jednym z wywiadów, Hardy doskonale radzi sobie z domowymi obowiązkami.

Na łamach The Herald powiedziała: "Robimy konkretne rzeczy. Ja kocham recykling. On jest dobry w ścieleniu łóżka. Ten system działa fantastycznie".

Tom Hardy mimo bycia jednym z najpopularniejszych aktorów ostatnich lat, ceni swoje życie prywatne, nie dbając za bardzo o blichtr świata show-biznesu. W 2021 roku w rozmowie z Esquire stwierdził: "Jeżeli masz dach nad głową, łóżko i jedzenie w lodówce, jak dużo oznacza wystarczająco? To nie jest próba, to życie (...)".

Riley z kolei opowiedziała, że najbardziej lubią spędzać wieczory w domu. I oglądać wspólnie telewizję. Jedne z ich ulubionych seriali? "Ozark" i "Homeland".

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