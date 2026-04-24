Mocne polskie akcenty w głośnym filmie. Za kamerą dwukrotny laureat Oscara

"Historie równoległe": Polskie akcenty

Gwiazdorska obsada i zmysłowa opowieść o obsesji, która przekracza granice fikcji. Jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, Asghar Farhadi, dwukrotny laureat Oscara - za "Rozstanie" i "Klienta" - powraca z nowym, elektryzującym projektem.

"Historie równoległe" to wirtuozersko poprowadzona historia miłosnego trójkąta, który staje się obsesją znakomitej pisarki. Obraz został zakwalifikowany do konkursu głównego tegorocznego 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

To międzynarodowe przedsięwzięcie z udziałem kinematografii z Francji, Włoch i Belgii ma ważne polskie akcenty. Po pierwsze inspirowane jest szóstą częścią słynnego "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego, a po drugie - jego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, z którym Kieślowski stworzył swoje najgłośniejsze filmy. Film trafi do polskich kin jeszcze w tym roku.

"Historie równoległe": Fabuła

W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylvie zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękna przyjaciółkę. Kiedy Sylvie zatrudnia do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w życie jej i obserwowanych przez nią braci. Adam spróbuje przekroczyć niebezpieczną granicę między fikcją kreowaną przez Sylvie, a rzeczywistością rodzącego się na ich oczach miłosnego trójkąta.

