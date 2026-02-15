"Człowiek widmo" to amerykański thriller science-fiction z 2000 roku w reżyserii Paula Verhoevena, twórcy m.in. "Robocopa" i "Nagiego instynktu". Już dziś wieczorem film zostanie wyemitowany w telewizji.

"Człowiek widmo": o czym jest film?

Film opowiada historię genialnego, lecz aroganckiego naukowca, Sebastiana Caine'a, który pracuje nad tajnym rządowym projektem umożliwiającym uczynienie człowieka niewidzialnym. Po udanych eksperymentach na zwierzętach decyduje się sam poddać procedurze. Eksperyment się udaje. Caine staje się niewidzialny, ale zespół badaczy nie potrafi przywrócić mu widzialności. Uwięziony w stanie niewidzialności bohater zaczyna stopniowo tracić kontrolę nad sobą.

W rolę Sebastiana Caine'a wciela się Kevin Bacon. Partnerują mu Elisabeth Shue jako Linda McKay, była partnerka Caine'a i członkini zespołu badawczego, oraz Josh Brolin jako Matthew Kensington. W filmie występują także Kim Dickens i Greg Grunberg.

Film luźno nawiązuje do klasycznej powieści H. G. Wells "The Invisible Man", ale nie jest jej bezpośrednią adaptacją. Rola Sebastiana Caine'a jest jedną z najmroczniejszych w karierze Kevina Bacona.

"Człowiek widmo" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Człowiek widmo" zostanie dzisiaj, 15 lutego, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.