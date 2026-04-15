"Punisher" to adaptacja komiksów Marvela w reżyserii Jonathan Hensleigh, będąca jednocześnie jego debiutem reżyserskim. Produkcja przedstawia jedną z najbardziej bezkompromisowych postaci w historii Marvela - Franka Castle'a, tytułowego Punishera.

"Punisher": film o wielkiej stracie i jeszcze większej zemście

Postać Punishera po raz pierwszy pojawiła się w komiksie "The Amazing Spider-Man" w 1974 roku i szybko zyskała ogromną popularność. W przeciwieństwie do klasycznych superbohaterów Marvela, Punisher nie unika przemocy. Jego jedyną zasadą jest całkowita eliminacja przestępców, co czyni go bohaterem moralnie niejednoznacznym.

W filmie w główną rolę wciela się Thomas Jane jako Frank Castle - agent FBI, który planuje zakończyć swoją służbę i rozpocząć nowe życie. Jego plany zostają jednak brutalnie przerwane, gdy podczas jednej z akcji ginie syn mafijnego bossa Howarda Sainta (John Travolta). Gangster mści się na rodzinie Castle'a, co zmienia jego życie na zawsze.

Od tego momentu Frank "umiera" jako człowiek i rodzi się jako Punisher - samotny mściciel, który rozpoczyna bezwzględną wojnę z przestępczym światem. W przeciwieństwie do typowych historii superbohaterskich, film skupia się na osobistej zemście i psychologicznej przemianie bohatera, a nie na ratowaniu świata.

"Punisher" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Punisher" zostanie dzisiaj, 15 kwietnia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.