"Uprowadzona 2": Bryan Mills znów musi walczyć o rodzinę

"Uprowadzona 2", czyli kontynuacja francuskiego cyklu sensacyjnego firmowanego przez Luca Bessona.

Bryan Mills (Liam Neeson), emerytowany agent CIA, po dramatycznych wydarzeniach z pierwszej części filmu próbuje odbudować relacje z najbliższymi. Po latach starań udaje mu się nawiązać bliższy kontakt z córką Kim (Maggie Grace). Mężczyzna zaczyna również szkolić ją, by potrafiła poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Chce też naprawić stosunki z byłą żoną Lenore (Famke Janssen). W tym celu organizuje wakacje w Stambule. Tam wraz z żoną zostają porwani przez ludzi Murada Hodży (Rade Šerbedžija), który szuka zemsty. W porę ostrzeżonej przez ojca Kim udaje się uciec. Ścigana przez bandytów, pomaga uwolnić się ojcu, który rozprawia się z porywaczami żony.

Za scenariusz i produkcję filmu odpowiada Luc Besson, twórca znany z takich tytułów jak "Leon zawodowiec", "Nikita" i "Piąty element". Reżyserią drugiej części "Uprowadzonej" zajął się Olivier Megaton.

"Uprowadzona 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Uprowadzona 2" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 listopada, w Polsacie o godz. 19:55.