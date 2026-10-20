"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw": nieoczekiwany sojusz

Od kiedy żyjący w zgodzie z prawem Hobbs (Dwayne Johnson), lojalny agent Ochrony Służb Dyplomatycznych, oraz były pracownik elitarnych jednostek wojskowych Wielkiej Brytanii, dziś społeczny wyrzutek, Shaw (Jason Statham), spotkali się w 2015 roku ("Szybcy i wściekli 7"), pozostają w nieustannej walce - na słowa i czyny. Ale sytuacja zmienia się, gdy cyber-genetycznie ulepszony anarchista Brixton (Idris Elba) przejmuje kontrolę nad bronią biologiczną, która może zmieść z powierzchni Ziemi ludzkość. Wspólnie z nieustraszoną agentką MI6 (Vanessa Kirby), która okazuje się siostrą Shawa, zajadli przeciwnicy muszą zjednoczyć się we wspólnej sprawie - by zniszczyć jedynego gościa, który jest gorszy niż oni dwaj.

Film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" wyreżyserował David Leitch, twórca znany również z "Johna Wicka" i "Deadpoola 2". Produkcja łączy widowiskowe pościgi, efektowne pojedynki i humor oparty na nieustannych sprzeczkach głównych bohaterów.

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" zostanie dzisiaj, 20 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.