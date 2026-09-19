Dzisiaj w telewizji widowiskowy film gangsterski z gwiazdorską obsadą. "Wrogowie publiczni" Michaela Manna to opowieść o bezwzględnych przestępcach działających w Ameryce lat 30. oraz agentach FBI, którzy rozpoczynają ich bezprecedensowy pościg. W głównych rolach występują Johnny Depp, Christian Bale i Marion Cotillard.

"Wrogowie publiczni": Johnny Depp jako legendarny gangster

J. Edgar Hoover (Billy Crudup), szef Federalnego Biura Śledczego wypowiada wojnę szalejącej w czasie wielkiego kryzysu przestępczości. Na stworzonej przez niego liście najgroźniejszych bandytów są m.in. Baby Face Nelson (Stephen Graham), Pretty Boy Floyd (Channing Tatum) i wróg publiczny numer 1 - John Dillinger (Johnny Depp), budzący postrach bankierów i fascynację wielu zwykłych ludzi, z zakochaną w nim Billie Frechette na czele (laureatka Oscara - Marion Cotillard). W pościg za nieuchwytnymi przestępcami rusza agent Melvin Purvis (Christian Bale) - rozpoczyna się karkołomna, pełna brawury rozgrywka między stróżami prawa a gangsterami.

"Wrogowie publiczni" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Wrogowie publiczni" zostanie dzisiaj, 19 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:00.