Mnóstwo Polaków przełączy dzisiaj o godz. 22. Klasyka kina gangsterskiego

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj wieczorem w Polsacie będzie można zobaczyć głośny film gangsterski "Wrogowie publiczni". W obsadzie nie zabrakło wielkich gwiazd Hollywood jak Johnny Depp, Christian Bale i Marion Cotillard, a pełna napięcia akcja wciska w fotel.

Johnny Depp w ciemnym garniturze, białej koszuli i krawacie, siedzi przy stole, scena z filmu 'Wrogowie publiczni'.
Johnny Depp w filmie "Wrogowie publiczni"ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

Dzisiaj w telewizji widowiskowy film gangsterski z gwiazdorską obsadą. "Wrogowie publiczni" Michaela Manna to opowieść o bezwzględnych przestępcach działających w Ameryce lat 30. oraz agentach FBI, którzy rozpoczynają ich bezprecedensowy pościg. W głównych rolach występują Johnny Depp, Christian Bale i Marion Cotillard.

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Paulina Gandor

"Wrogowie publiczni": Johnny Depp jako legendarny gangster

J. Edgar Hoover (Billy Crudup), szef Federalnego Biura Śledczego wypowiada wojnę szalejącej w czasie wielkiego kryzysu przestępczości. Na stworzonej przez niego liście najgroźniejszych bandytów są m.in. Baby Face Nelson (Stephen Graham), Pretty Boy Floyd (Channing Tatum) i wróg publiczny numer 1 - John Dillinger (Johnny Depp), budzący postrach bankierów i fascynację wielu zwykłych ludzi, z zakochaną w nim Billie Frechette na czele (laureatka Oscara - Marion Cotillard). W pościg za nieuchwytnymi przestępcami rusza agent Melvin Purvis (Christian Bale) - rozpoczyna się karkołomna, pełna brawury rozgrywka między stróżami prawa a gangsterami.

"Wrogowie publiczni" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Wrogowie publiczni" zostanie dzisiaj, 19 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:00.

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