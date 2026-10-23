Dzisiaj w telewizji mroczny thriller w reżyserii Guillermo del Toro. "Zaułek koszmarów" to historia ambitnego mężczyzny, który chce wyrwać się z biedy i zdobyć pozycję w świecie bogatych. W głównych rolach występują Bradley Cooper i Cate Blanchett, a na ekranie towarzyszą im między innymi Willem Dafoe, Rooney Mara i Toni Collette.

"Zaułek koszmarów": mroczna opowieść o ambicji i manipulacji

Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. XX wieku. Stan Carlisle (Bradley Cooper) pracuje na jarmarku osobliwości, ale marzy o czymś znacznie większym. Chce wykorzystać swój spryt, by zdobyć sławę i pieniądze, a u boku Molly (Rooney Mara) stworzyć własne widowisko dla zamożnej publiczności. Aby osiągnąć cel, uczy się sztuczek i technik manipulacji, które pozwalają mu wpływać na innych.

Z czasem Stan wkracza do świata bogatych i wpływowych ludzi. Na jego drodze pojawia się tajemnicza psycholożka Lilith Ritter (Cate Blanchett). Ich relacja szybko przeradza się w niebezpieczną grę, w której trudno odróżnić prawdę od kłamstwa. Ambicja bohatera i jego skłonność do wykorzystywania innych mogą jednak doprowadzić go do zguby.

Film wyreżyserował Guillermo del Toro, twórca nagrodzonego Oscarem "Kształtu wody". "Zaułek koszmarów" powstał na podstawie powieści Williama Lindsaya Greshama z 1946 roku. W obsadzie znaleźli się również Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, David Strathairn i Ron Perlman.

"Zaułek koszmarów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Zaułek koszmarów" zostanie wyemitowany dzisiaj, 23 października, o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.