Polsat pokaże dzisiaj film muzyczny o utalentowanej dziewczynie, która próbuje przebić się w zdominowanym przez mężczyzn świecie hip-hopu. "Zadra" z Magdaleną Wieczorek w roli głównej dostarczy masy emocji w niedzielny wieczór. Tego nie można przegapić.

"Zadra": pierwszy taki polski film

"Zadra" (Magdalena Wieczorek) przed mikrofonem zyskuje niezwykłą energię i charyzmę, dzięki którym potrafi porywać tłumy. W tym środowisku trudno jednak znaleźć miejsce dla takich jak ona. Mimo przeciwności nie poddaje się i walczy o swoje marzenia, a przede wszystkim o lepszą przyszłość dla swojej rodziny.

Jej życie diametralnie zmienia się, gdy poznaje "Motyla" (Jakub Gierszał) - najpopularniejszego rapera w kraju. Zadra zostaje jego hypemanką i przechodzi spektakularną metamorfozę. Od tej pory tworzy zupełnie inną muzykę, na którą ogromny wpływ ma rodzące się uczucie.

"Zadra" to pierwsza polska produkcja skupiona na kobiecej bohaterce w świecie rapu. Choć nawiązuje do filmów "Jesteś Bogiem" i "Proceder", przedstawia zupełnie nową perspektywę i nowy typ protagonistki. Reżyserem filmu jest Grzegorz Mołda, którego wcześniejszy krótkometrażowy obraz "Koniec widzenia" był nominowany do Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes. Scenariusz napisała Monika Powalisz, współautorka serialu "Belfer".

W tytułowej roli występuje Magdalena Wieczorek, dla której jest to debiut na wielkim ekranie. Partnerują jej m.in. Jakub Gierszał, Magdalena Różczka jako matka "Zadry" oraz Ignacy Liss w roli Bartka Bystronia, przyjaciela głównej bohaterki. Niespodzianką dla widzów jest także udział Margaret, która wciela się w postać Justi i stawia swoje pierwsze kroki w aktorstwie.

Ani Magdalena Wieczorek, ani Jakub Gierszał nie mieli wcześniej doświadczenia z rapowaniem, jednak podjęli się tego wyzwania na potrzeby filmu. W "Zadrze" wykonują utwór "Sen", do którego muzykę skomponował Przemysław Jankowiak, znany jako "1988", współtwórca zespołu Syny. Specjalnie na potrzeby filmu powstało kilkanaście utworów, a ich teksty napisał Michał Żytniak.

"Zadra" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Zadra" zostanie dzisiaj, 14 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 20:00.