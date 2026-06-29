Mnóstwo Polaków przełączy dzisiaj o godz. 20. Epickie widowisko akcji

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat przygotował wieczór pełen emocji. Stacja pokaże dzisiaj "Szklaną pułapkę 5" z Brucem Willisem w kultowej roli. To finał legendarnej serii.

Bruce Willis jako John McClane w „Szklana pułapka 5”, łysy mężczyzna w kraciastej koszuli i podkoszulku.
Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka 5"20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EAEast News

Widzowie nie oderwą się dzisiaj od telewizora. Polsat wyemituje "Szklaną pułapkę 5" w reżyserii Johna Moore'a. Gwiazdor kina akcji, Bruce Willis, powrócił do swojej kultowej roli w finałowej odsłonie słynnej serii.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

"Szklana pułapka 5": epickie widowisko pełne akcji

Bruce Willis wraca do gry jako John McClane, dzielny nowojorski gliniarz, który ma talent do zjawiania się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

Najnowsze kłopoty czekają go w Rosji, gdzie pojechał w poszukiwaniu syna Jacka (Jai Courtney), z którym od lat pozostawał w konflikcie. Okazuje się, że Jack przebywa w moskiewskim więzieniu. Udaje mu się z niego zbiec, ale na tym misja się nie kończy. Ojciec i syn, łączą siły, by udaremnić kradzież broni nuklearnej, co mogłoby doprowadzić do wybuchu III Wojny Światowej.

"Szklana pułapka 5" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szklana pułapka 5" zostanie dzisiaj, 29 czerwca, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.

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