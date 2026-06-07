Dziś wieczorem Polsat pokaże jedną z ciekawszych polskich produkcji ostatnich lat - "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". To stylizowana komedia kryminalna oparta na historii legendarnego złodzieja z czasów PRL, który zasłynął z brawurowych ucieczek i nieprzeciętnej sławy w świecie półświatka.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": słynna historia z PRL-u

Film opowiada o Zdzisławie Najmrodzkim - człowieku, który wielokrotnie ośmieszał milicję, uciekając im z niezwykłą łatwością i prowadząc życie pełne ryzyka, luksusu i wolności. Jego historia pokazana jest w lekkiej, dynamicznej formie, łączącej humor, akcję i retro klimat lat 80.

W główną rolę wciela się Dawid Ogrodnik, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Robert Więckiewicz, Rafał Zawierucha oraz Sandra Drzymalska. Za reżyserię odpowiada Mateusz Rakowicz.

Film wyróżnia się na tle klasycznych polskich produkcji kryminalnych. To lekka, rozrywkowa propozycja z energią kina akcji i nutą nostalgii za minioną epoką.

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" zostanie wyemitowany dzisiaj, 7 czerwca, o godz. 20.00 w Polsacie.