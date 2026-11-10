Mocne kino akcji, które wbija w fotel. "Przykładny obywatel" opowiada historię Nelsa, który po stracie syna rusza tropem sprawców tej tragedii. Już dziś wieczorem zostanie pokazane w telewizji.

"Przykładny obywatel": epickie widowisko akcji

Nels (Liam Neeson) mieszka wraz z żoną (Laura Dern) w niewielkiej górskiej chacie na uboczu. Właśnie otrzymał tytuł "Obywatela roku" za swoją ciężką pracę operatora śnieżnego pługu. Na jego barkach spoczywa bowiem odpowiedzialność za przejezdność dróg prowadzących do popularnego wśród turystów kurortu w Górach Skalistych, gdzie życie płynie rytmem wyznaczanym opadami śniegu. Spokojną egzystencję Nelsa burzy jednak niespodziewana śmierć jego syna (Michael Neeson), który umiera wskutek przedawkowania. Rodzina przeżywa traumę. On sam ma mroczne myśli, nie widząc już sensu życia. Kiedy dowiaduje się, że za śmierć jego syna są odpowiedzialni ludzie z Denver, postanawia sobie, że sprawiedliwości musi stać się zadość.

Za kamerą stanął Hans Petter Moland, norweski reżyser, który nakręcił również oryginalny film "Obywatel roku" z 2014 roku. "Przykładny obywatel" jest amerykańską wersją tej czarnej komedii kryminalnej. Produkcja łączy brutalne sceny akcji z czarnym humorem, a Liam Neeson po raz kolejny wciela się w bohatera, który nie cofnie się przed niczym, by doprowadzić sprawę do końca.

"Przykładny obywatel" w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Przykładny obywatel" zostanie, dzisiaj, 10 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.