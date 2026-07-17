"Plan ocalenia" w reżyserii Matta Eskandariego to dynamiczne widowisko pełne pościgów, emocji i zwrotów akcji. Film przyciąga uwagę nie tylko wartką fabułą, ale również obecnością Bruce'a Willisa, dla którego była to jedna z ostatnich produkcji przed zakończeniem kariery aktorskiej.

"Plan ocalenia": Bruce Willis w jednej z ostatnich ról. O czym opowiada film?

Donovan Chalmers (Bruce Willis) jest geniuszem i właścicielem rewolucyjnej technologii, zabezpieczonej kodem aktywacyjnym. Ma podstawy, by obawiać się, że jego hi-tech zostanie wykorzystane w niewłaściwy sposób. Córka Chalmersa, naiwna idealistka Eva (Lala Kent), również się o to obawia. By chronić urządzenie, zwraca się z propozycją współpracy do tajemniczego ekstremisty, znanego jako "The Pardoner" (Sergio Rizzuto), który zapewnia ją o swoich najlepszych intencjach. Okazuje się jednak, że przebiegły mężczyzna wbrew swoim obietnicom wcale nie chce użyć technologii do ratowania świata.

Kiedy Eva dowiaduje się o jego niecnych planach, chce wycofać się ze współpracy, lecz on zatrzymuje ją jako zakładniczkę. Zamierza zmusić Donovana do ujawnienia kodu aktywującego urządzenie. Donovan nie poddaje się tak łatwo. Wynajmuje zespół doświadczonych w boju najemników, którymi przewodzi Derek Miller (Jesse Metcalfe), aby odzyskać technologię i - co ważniejsze - ocalić życie ukochanej córki.

"Plan ocalenia" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Jeśli nie macie jeszcze planów na wieczór, zaserwujcie sobie nocny seans pełen trzymającej w napięciu akcji. "Plan ocalenia" zostanie wyemitowany już dziś, 17 lipca o godz. 22:05 w Czwórce.

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