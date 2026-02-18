"Piep*zyć Mickiewicza" to opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

"Piep*zyć Mickiewicza": Polacy pokochali ten film

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić?

W główną rolę wcielił się w filmie Dawid Ogrodnik. Partnerują mu młodzi zdolni: Hugo Tarres, Igor Pawłowski, Krystian Embradora, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Aleksandra Izydorczyk oraz Artur Gwizdak, a także Weronika Książkiewicz, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda czy Joanna Liszowska.

"'Pieprzyć Mickiewicza...' to film o młodych i dla młodych, przez nich w dużej mierze tworzony. To filmowa opowieść o przyjaźni, miłości, buncie czyli o młodości, która musi się też wyszumieć. Wielkim atutem tego filmu, oprócz doświadczonych aktorów, jest młoda obsada, świeże, nieznane jeszcze twarze. Dzięki nim i ich osobowościom staramy się wykreować autentyczny świat licealistów" - mówiła Sara Bustamante-Drozdek, reżyserka filmu.

Od 13 lutego w kinach można obejrzeć trzecią odsłonę hitu - "Piep*zyć Mickiewicza 3".

"Piep*zyć Mickiewicza" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Piep*zyć Mickiewicza" zostanie wyemitowany już w dzis, 28 lutego o godzinie 21:35 w Polsacie.

