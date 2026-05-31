Już dziś wieczorem w Polsacie widzowie będą mieli okazję obejrzeć kolejną część słynnej komediowej serii. Polacy pokochali "Kogel-mogel" z 1988 roku, a najnowsze odsłony cieszą się równie dużą sympatią.

"Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4": kolejna kontynuacja uwielbianej komedii

Czwarta odsłona kultowej komedii "Kogel-mogel" kontynuuje wątki z trzeciej części - "Misz Masz, czyli Kogel-mogel 3" i w rolach pierwszoplanowych powracają Aleksandra Hamkało jako wrażliwa i romantyczna Agnieszka Wolańska oraz Nikodem Rozbicki jako Marcin Zawada - wydoroślał, stał się odpowiedzialny i pracuje obecnie jako kierownik schroniska dla zwierząt, ale ślubne plany pokrzyżuje mu anonimowy list. Pojawiają się również nowi bohaterowie, w role których wcielili się znakomici aktorzy starszego pokolenia: Dorota Stalińska jako głośna, barwna i lekko szalona Honorata, Marian Opania jako pewny siebie i uwodzicielski Leopold oraz Karol Strasburger jako czarujący Kazimierz, który stanie na drodze jednej z głównych bohaterek i całkowicie odmieni jej życie. Kto okaże się jego wybranką?

Miłość Agnieszki (Aleksandra Hamkało) i Marcina (Nikodem Rozbicki) rozkwita, podobnie jak Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska) i profesora Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Babcia Solska (Katarzyna Łaniewska) marzy już tylko o ślubie jedynego wnuka. Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego była, mściwa kochanka, Bożenka (Anna Mucha) a pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń.

Wolańska (Ewa Kasprzyk) postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia (Maciej Zakościelny) i Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) burzy niespodziewana wizyta jej Mamusi (Dorota Stalińska) zza oceanu. Przyjazd teściowej z USA oraz zemsta odrzuconej kobiety mogą doprowadzić do prawdziwego końca świata.

Scenariusz do czwartej części przebojowej serii "Kogel-mogel" ponownie napisała Ilona Łepkowska, autorka takich telewizyjnych hitów, jak: "Klan", "Na dobre i na złe" czy "M jak miłość". Natomiast reżyserii podjęła się Anna Wieczur, której pełnometrażowym debiutem była doskonale przyjęta, komedia "Być jak Kazimierz Deyna", a która potem wyreżyserowała bożonarodzeniowy przebój "Uwierz w Mikołaja".

"Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" zostanie dzisiaj, 31 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.00.