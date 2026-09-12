Młodzieżowy hit powraca do kin. "Ten film zostawia nas z ciepłem"

Wielki powrót młodzieżowego hitu 2025 roku

Film "100 dni do matury" przed rokiem przyciągnął przed ekrany rekordową liczbę widzów. Już w weekend otwarcia sprzedano ponad 300 tysięcy biletów. Łącznie twórcy zgromadzili w kinach ponad milion osób. Podobną furorę tytuł o grupie buntowniczych licealistów, organizujących napad na Ministerstwo Edukacji Narodowej, zrobił na streamingu, zajmując pierwsze miejsce w rankingu popularności Netfliksa.

Za sukcesem młodzieżowej produkcji stoi m.in. Ekipa Holding, założona przez Karola "Friza" Wiśniewskiego. W poprzedniej odsłonie na ekranie zobaczyliśmy m.in. Bartosza Laskowskiego (Świeży), Hannę Puchalską (HiHania), Kingę Banaś, Julitę Różalską i Polę Sieczko. Obok influencerów pojawili się również znani i lubiani polscy aktorzy, w tym Piotr Głowacki, Małgorzata Foremniak i Jacek Koman.

"100 dni: Misja Zeus" od piątku w kinach. Rozmawiamy z obsadą

Tak ogromne zainteresowanie widzów szybko przełożyło się na decyzję o nakręceniu sequela "100 dni". W kontynuacji zatytułowanej "100 dni: Misja Zeus" Kapsel i jego przyjaciele już dawno opuścili szkolne mury i stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Podczas gdy reszta realizuje się na wymarzonych studiach i karierach, główny bohater wciąż mieszka z rodzicami i wątpi, czy uda mu się spełnić zawodowe ambicje.

Wkrótce na horyzoncie pojawia się jednak kolejna, niebezpieczna misja. Nie chodzi już tylko o przyszłość bohaterów - w grę wchodzą losy całej planety. To od Kapsla i jego ekipy będzie zależeć przetrwanie ludzkości.

W sequelu powracają m.in. Bartosz Laskowski, Hanna Puchalska, Bartosz Kubicki, Julita Różalska, Jacek Koman, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski, Kinga Banaś i Pola Sieczko. Do obsady dołączyli również Tomasz Kot, Cezary Pazura i Marta Różańska.

Z okazji premiery filmu porozmawialiśmy z jego drugoplanową obsadą o tym, jakie emocje towarzyszyły im podczas prac nad drugą odsłoną cyklu.

- Wróciliśmy do przestrzeni, którą już znamy, do ludzi, których znamy i było to wspaniałe doświadczenie - mówiła odtwórczyni roli Róży, Kinga Banaś.

"Ten film zostawia nas z ciepłem". Gwiazdy zapraszają do kin

Marta Różańska, dla której udział w filmie "100 dni: Misja Zeus" jest aktorskim debiutem, przyznała, że dołączenie do tak dobrze zorganizowanej grupy było dla niej niezapomnianym przeżyciem. - Pierwszy raz zobaczę siebie na dużym ekranie. Zawsze o tym marzyłam, ale nie sądziłam, że wydarzy się to naprawdę. Przyznam, że odliczałam dni do premiery. Nagrywki skończyliśmy w maju, tyle miesięcy temu, a ja mam wrażenie, jakby to się działo wczoraj - powiedziała.

Kinga Banaś, Pola Sieczko i Marta Różańska na premierze filmu "100 dni: Misja Zeus" AKPA

Influencerki zgodnie przyznają, że "100 dni: Misja Zeus" pozwolił im spełnić aktorskie marzenia. - W szkole podstawowej i gimnazjum chodziłam na kółko teatralne. Bardzo długo towarzyszyło mi marzenie o karierze aktorskiej, chciałam nawet zdawać na łódzką filmówkę, ale ostatecznie odłożyłam to na później. Nie ukrywam, że moja działalność w internecie zrodziła się z chęci zaistnienia w tym biznesie i wdania się w świat aktorski - mówiła wcielająca się w postać Sary Pola Sieczko.

- Od zawsze chciałam być aktorką, dużo dzieci przechodzi przez ten okres. Ja brałam udział w castingach, ale jako dziewczyna z małego miasta nie miałam aż tylu możliwości. Nigdy nie było gwarancji, że gdziekolwiek się dostanę. W końcu, wiele lat później, pojawiła się możliwość zagrania w "100 dniach do matury", więc chyba zadziałała tu dziecięca manifestacja. Nadal nie mieści mi się w głowie, że kiedyś powiemy naszym dzieciom i wnukom, że widzowie w całej Polsce oglądali nas na dużym ekranie - zawtórowała jej Banaś.

Nowe przygody, nowi bohaterowie. Premiera "100 dni: Misja Zeus"

Aktorki przyznały, że jako maturzystki stanęły przed podobnymi wyzwaniami, co ich bohaterki, dlatego tak ważne było dla nich przekazanie młodym widzom, że nie muszą od razu znać swojej "właściwej" życiowej ścieżki.

- Cóż, ja nigdy nie zorganizowałam napadu na Ministerstwo Edukacji (śmiech). Ale jestem podobna wiekiem do mojej bohaterki i mamy wiele wspólnych doświadczeń. Myślę, że sama nie znalazłam jeszcze tej właściwej drogi, którą będę chciała podążać. Życie samo ją pisze, a ja nie chciałabym nakładać na siebie zbytniej presji - powiedziała Pola Sieczko.

- W każdym wieku można szukać swojej nowej ścieżki. I wcale nie jest powiedziane, że musimy iść nią całe życie. Możemy skręcać, improwizować i po prostu być sobą. W "100 dni: Misja Zeus" poruszamy też ważny temat zmian klimatu, który niesie do widzów przesłanie, że należy zwracać uwagę na to, jak traktujemy siebie i nasze środowisko. Nasz film uczy empatii, otwartości na różnorodność i nieoceniania ludzi z marszu - zwróciła uwagę Kinga Banaś.

- Pamiętam, że bardzo wzruszył mnie seans pierwszej części. Zobaczyłam, że działanie w internecie naprawdę otwiera drzwi do kariery. Skoro wy to zrobiliście, to ja też mogę. Wasz film pokazał mi, że wszystko jest możliwe - nawet to, co dotychczas uważałam za nieosiągalne. Można by pomyśleć, że influencerzy nie poradzą sobie z nakręceniem filmu. A tymczasem w kinach czeka już na widzów kolejna część - mówiła Marta Różańska.

W "100 dniach: Misji Zeus" do pierwszoplanowej obsady dołączają m.in. Tomasz Kot i Cezary Pazura. Jak mówią członkinie ekipy Kapsla, współpraca z doświadczonymi aktorami była dla nich dość stresująca, jednak artyści zaskoczyli ich swoją otwartością i atmosferą ciepła i zrozumienia na planie zdjęciowym.

- Cezary Pazura powiedział nam kiedyś, że nie jesteśmy tutaj od tego, żeby być profesjonalnymi aktorami. Nauczył nas, że wszystko należy robić z luźną głową, nie nakładać na siebie presji, tylko płynąć z nurtem i przede wszystkim dobrze się bawić - powiedziała Pola Sieczko.

Czego możemy spodziewać się po nowej części "100 dni"?

- Ten film zostawia nas z ciepłem. Poczuciem, że nie musisz koniecznie wiedzieć, co chcesz w życiu robić. Jeżeli masz przy sobie dobrych ludzi, którzy w ciebie wierzą i nie podkładają ci kłód pod nogi, nie masz się czym martwić. Młodość to jest czas na doświadczanie, na sprawdzanie tego, co jest dla nas dobre. Nie mamy i nigdy nie będziemy mieć kontroli nad tym, co się w naszym życiu wydarzy. Nawet moja mama, która jest po 40-stce też czasami nie wie, którą ścieżką powinna podążyć. I to jest okej - dodała influencerka.

"100 dni: Misja Zeus" jest dostępna w polskich kinach od 11 września. Za dystrybucję filmu odpowiada Next Film.