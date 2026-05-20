"Młodzi i Film" to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można obejrzeć filmowe debiuty - sprawdzić, co nowego dzieje się w rodzimym kinie, dowiedzieć się, kto, o czym i jak teraz opowiada. Można też poznać młodych twórców, którzy tłumnie zjeżdżają do Koszalina.

45. Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" odbędzie się w dniach 7-13 czerwca w Koszalinie.

Znamy już wszystkie filmy biorące udział w czterech konkursach jubileuszowej edycji. Te produkcje powalczą o Jantary - nagrody festiwalu "Młodzi i Film".

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Debiut Fabularny

"A.L", reż. Tomasz Rewers

"Ad Acta", reż. Marta Zuzanna Nowak

"Bebechy", reż. Anja Zalewska

"Bez reszty", reż. Jakub Prysak

"Cięcie" / reż. Julia Staniszewska

"Czas dla siebie", reż. Jacek Półtorak

"Daleko", reż. Filip Szela

"Egzamin", reż. Jan Naszewski

"Godziny przyjęć", reż. Sebastian Szewczykowski

"Gonâve", reż. Róża Duda, Michał Soja

"Jagody", reż. Marta Kowalska

"Jogurt", reż. Aleksandra Góralewska

"Kamathipura Express", reż. Leon Korzyński

"Kołysanka dla psa", reż. Joanna Różniak

"Krótki film o wojnie", reż. Nadim Suleiman

"Kwiaty dla umarłych", reż. Filip Wałuszko

"Lovesick", reż. Małgorzata Paszko

"Macocha", reż. Adam Porębowicz

"Mecz", reż. Sebastian Szczygieł

"Moja kochana torebka", reż. Karolina Fronik

"Nam już wszystko wolno", reż. Aleksandra Chmielińska

"Navidad de Marga", reż. Marcia Majcher

"Północ Południe", reż. Stanisław Skonieczny

"Przeciągi", reż. Katarzyna Kosajda

"Rekonstrukcja", reż. Marcin Strauchold

"Spiritus sanctus", reż. Michał Toczek

"Sprytny plan", reż. Igor Sas

"Still Life", reż. Nicolás Reza Garduño Vázquez

"To wszystko przez nią", reż. Daria Kopiec

"Wiraż", reż. Piotr Szubra

"Występ gościnny", reż. Julia Czarnocka

"Złe pomysły", reż. Jan Bujnowski

"Zmir", reż. Katarzyna Iskra

"Żyć wiecznie", reż. Vladyslav Deva

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Debiut Dokumentalny

"Bad Poles", reż. Kamila Ćwiklińska

"Don't Forget to Sleep", reż. Aleksander Stęcel

"Dziurawe słońce", reż. Marta Wojdalska

"Jak mnie widzisz", reż. Julka Krawcewicz

"Kontrewers", reż. Zuza Banasińska

"Kurs", reż. Monika Krupa

"Nostalgia", reż. Maja Głogowska, Karol Jankowski

"One Man Mission", reż. Kaiwan Shaban

"Od pierwszego do ostatniego", reż. Wojciech Hofman

"Skrawki", reż. Olga Papacz

"Stenografia", reż. Filip Jakubowski

"Światła na Brzegu", reż. Józef Rostkowski, Antoni Orlof

"Twin Days", reż. Nadia i Sara Szymańska

"Ukryte", reż. Monika Kotecka

"Wpół do drugiej", reż. Katarzyna Bogucka

"Zatańcz ze mną, tato", reż. Małgorzata Goździk

"Żeby już nigdy nie było Jesieni", reż. Aleksandra Głowicka

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Debiut Animowany

"Amazonka", reż. Aleksandra Piekarska

"Autokar", reż. Sylwia Szkiłądź

"Basen albo śmierć złotej rybki", reż. Daria Kopiec

"Blue Bird", reż. Stanisław Buczkowski

"Czuję się jak ryba", reż. Joanna Płatek

"Death", reż. Julia Medoń

"Dzisiaj przyśni mi się woda", reż. Adrianna Matwiejczuk

"Dżungli nie ma", reż. Marcjanna Urbańska

"Fanatyk", reż. Mateusz Jarmulski

"Fisheye", reż. Łukasz Rygał

"Głosy kryzysu", reż. Katarzyna Małyszko

"Kosmogonia", reż. Karolina Chabier

"Podryw", reż. Jagoda Chojecka

"Procrastination Yoga", reż. Paulina Ziółkowska

"Psia kość", reż. Natalia Sara Skorupa

"Rozdarcia", reż. Paulina Ziółkowska

"Serce", reż. Oskar Wasiluk

"Wszystkie rybki śpią w jeziorze", reż. Joanna Szlembarska

"Zimny dom", reż. Alicja Liss

Konkurs Teatrotek Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

W tegorocznym Konkursie Teatrotek Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zobaczymy takie produkcje:

"Budowniczy schronów", tekst: Michał Walczak, reżyseria: Tomasz Fryzeł

"Grupa krwi", tekst: Anna Wakulik, reżyseria: Diana Zamojska

"Inni", tekst: Kuba Kapral, reżyseria: Mira Mańka

"Jeszcze nie teraz", tekst: Krzysztof Szekalski, reżyseria: Karolina Porcari

"Mała piętnastka", tekst: Tomasz Man, reżyseria: Karol Starnawski

"Negocjacje", tekst: Radosław Paczocha, reżyseria: Maria Wider

"Niepamięć", tekst: Marek Modzelewski, reżyseria: Piotr Krzysztof Pluta

"Zero", tekst: Kuba Zubrzycki, reżyseria: Jan Bujnowski