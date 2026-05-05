"Młodzi i Film" to najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina, który w sekcjach konkursowych pokazuje wyłącznie debiuty.

Podczas jubileuszowej 45. edycji zostaną przeprowadzone cztery konkursy dla młodych twórców. Oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych po raz piąty zorganizowany zostanie Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Po raz czwarty częścią festiwalu będzie również Konkurs Teatrotek, filmowych adaptacji powstałych w projekcie "Teatroteka" Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Właśnie ogłoszono listę filmów, które zakwalifikowano do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych.

"Młodzi i Film": Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

Ogłoszono listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Oto te produkcje (kolejność alfabetyczna):

"Arek.Mama.Panorama", reż. Mikołaj Janik

"Dokąd Umierają Malarze", reż. Michał Pietrak

"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska

"Jedziemy do domu", reż. Siarhei Marchyk

"Kronika przypadków rodzinnych", reż. Monika Bysina

"Kumotry", reż. Emilia Śniegoska

"Miss You", reż. Maciej Bieliński

"Na własnych zasadach", reż. Tadeusz Chudy

"Silverado", reż. Krystian Kaminski

"Silver", reż. Natalia Koniarz

"Trzy pieśni", reż. Krzysztof Nowicki

"Wyznania pieprzyka", reż. Mo Tan

"Zapiski z oblężonego miasta", reż. Mateusz Mularski

"Znaki Pana Śliwki", reż. Urszula Morga i Bartosz Mikołajczyk

Łącznie do konkursu zgłoszono 26 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych powyżej 60 minut. Ze zgłoszonych tytułów wyłoniono 14 filmów. Selekcji dokonały: Anna Serdiukow - dyrektorka programowa festiwalu "Młodzi i Film", Dagmara Katarzyna Molga - dyrektorka Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu oraz dziennikarka i krytyczka filmowa Daria Sienkiewicz.

Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko pokazy filmów konkursowych. Nierozerwalną częścią imprezy są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, warsztaty filmowe, panele, konferencje i wystawy.

45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film odbędzie się w tym roku w dniach 7-13 czerwca 2026 roku.