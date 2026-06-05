"Młodzi i Film" 2026: Kto będzie oceniał polskie debiuty? Oto składy jury!

"Młodzi i Film": składy jurorskie w Koszalinie

Podczas tegorocznej edycji 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" obradować będzie kilka składów jurorskich, które ocenią filmy w następujących konkursach: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, Krótkometrażowych Debiutów Filmowych oraz Nakręceni na Teatrotekę.

Swoją nagrodę przyzna również Jury Sieci Kin Studyjnych oraz Stowarzyszenie Twórczyń Filmowych. W tym roku pojawi się także nowe wyróżnienie - Jantar 2026 dla najbardziej energetycznej roli kobiecej w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Fabularnych.

O Wielkiego Jantara, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, walczyć będzie tym razem 13 filmów - pełną listę znajdziecie tutaj.

45. edycja festiwalu "Młodzi i Film" rozpocznie się 7 czerwca 2026 roku pokazem filmu "Niewinni czarodzieje" z muzyką na żywo materiały prasowe

Jurorzy Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych w tym roku będą obradować pod przewodnictwem producenta, reżysera i scenarzysty Michała Kwiecińskiego. Pomysłodawca i założyciel wytwórni Akson Studio stoi za sukcesami takich produkcji, jak "Filip", "Chopin, Chopin!", "Teściowie" czy "Zatoka szpiegów". W jury tego konkursu znaleźli się również: reżyser, scenarzysta, pisarz i poeta Kasper Bajon, operator filmowy Bartłomiej Kaczmarek, producentka filmowa Agata Szymańska i aktorka Masza Wągrocka.

Jurorzy Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych to: reżyser Jakub Piątek ("Pianoforte", "Prime Time", przewodniczący), producentka Katarzyna Ślesicka, montażysta filmowy Piotr Ogiński, autorka zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych Zuzanna Zachara-Hassairi, dokumentalistka i realizatorka dźwięku Anna Rak.

Jurorzy Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: reżyser i scenarzysta Kuba Czekaj (przewodniczący), pracująca na styku festiwali, dystrybucji, sprzedaży międzynarodowej i rozwoju projektów Kasia Karwan, autor zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych Adam Suzin, producentka i kulturoznawczyni Zofia Kujawska i reżyserka animacji Ala Nunu.

Jurorzy Konkursu: Nakręceni na Teatrotekę to reżyserka i scenarzystka Klara Kochańska-Bajon (przewodnicząca), aktorka Anna Próchniak oraz scenograf filmowy i dekorator wnętrz Wojtek Żogała.

Stowarzyszenie Twórczyń Filmowych, które swoją nagrodę przyzna po raz czwarty, uhonoruje twórczynię lub twórcę, która/y w sposób wrażliwy i wielowymiarowy przedstawia w swoim filmie świat wolny od stereotypów i uprzedzeń ze względu na płeć, rasę i orientację seksualną. Jurorkami zostały: filozofka, publicystka, współtwórczyni programu w TVP Info "Kwiatki polskie" Katarzyna Kasia, menadżerka kultury, producentka i kuratorka Katarzyna Puchalska oraz reżyserka filmowa, telewizyjna i teatralna Katarzyna Trzaska.

W tym roku Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych będzie szukać laureatki lub laureata wśród pełnometrażowych debiutów fabularnych: "Glorious Summer", reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak, "Klarnet", reż. Tola Jasionowska, "La Petite Mort", reż. Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska, "Las", reż. Joanna Zastróżna i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald, a wśród debiutów dokumentalnych: "Kronika przypadków rodzinnych", reż. Monika Bysina, "Kumotry", reż. Emilia Śniegoska, "Miss You", reż. Maciej Bieliński, "Silverado", reż. Krystian Kamiński i "Wyznania pieprzyka", reż. Mo Tan.

45. edycja festiwalu "Młodzi i Film" odbędzie się w dniach 7-13 czerwca 2026 roku w Koszalinie.