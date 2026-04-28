"Młodzi i Film" 2026: 13 debiutów powalczy o Wielkiego Jantara w Koszalinie

"Młodzi i Film" 2026: Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych - lista filmów

"Młodzi i Film" to najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina. Festiwal jest niezwykle ważny dla środowiska filmowego i w konkursach pokazuje wyłącznie debiuty. Co roku w Koszalinie są ci, którzy tworzą młode polskie kino i chcą o tym kinie rozmawiać: reżyserzy, aktorzy, producenci, stawiający swe pierwsze kroki w zawodzie studenci szkół filmowych, krytycy, dziennikarze i kinomani. Tutaj zawsze można spotkać ludzi, których łączy jedno - kino to ich pasja.

W tym roku o Wielkiego Jantara, główną nagrodę w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, walczyć będzie 13 filmów (kolejność alfabetyczna):

"Capo", reż. Robert Kwilman

"Chłopiec na krańcach świata", reż. Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska - film animowany

"Glorious Summer", reż. Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska

"Królestwo", reż. Michał Ciechomski

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", reż. Kordian Kądziela

"Las", reż. Joanna Zastróżna

"La petite mort", reż. Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska - premiera światowa

"Mroki", reż. Bartosz Szyszko

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

"Północ Południe", reż. Sebastian Pańczyk

"Skrzat. Nowy początek", reż. Krzysztof Komander

"To się nie dzieje", reż. Artur Wyrzykowski

Festiwal "Młodzi i Film" w Koszalinie to nie tylko konkursy

Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko konkursy: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych, Krótkometrażowych Debiutów Filmowych i Konkurs Teatrotek Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, ale również pokazy pozakonkursowe, pokazy specjalne, spotkania "szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, spotkania branżowe dla uczestników festiwalu, czy klub festiwalowy, w którym w trakcie trwania festiwalu odbywają się koncerty.

Jubileuszowy 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" odbędzie się w tym roku w dniach 7-14 czerwca 2026 roku.