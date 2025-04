Młodzi i Film 2025: trwa nabór do trzech konkursów

Trwa nabór do trzech konkursów 44. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Produkcje można zgłaszać do: konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych, konkursu pełnometrażowych debiutów dokumentalnych i konkursu krótkometrażowych debiutów filmowych (fabularnych, dokumentalnych i animowanych). Termin zgłoszeń mija 11 kwietnia. Regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu i w mediach społecznościowych.



W Koszalinie będzie również czwarty konkurs. W tym roku po raz trzeci częścią festiwalu jest konkurs Teatrotek, filmowych adaptacji powstałych w projekcie "Teatroteka" Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Reklama

Podczas festiwalu Młodzi i Film zostaną przyznane następujące nagrody regulaminowe:

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH

Wielki Jantar 2025 za pełnometrażowy debiut fabularny (nagroda dla reżysera)

Jantar 2025 im. Stanisława Różewicza za reżyserię

Jantar 2025 za scenariusz Jantar 2025 za odkrycie aktorskie - rolę męską

Jantar 2025 za odkrycie aktorskie - rolę kobiecą

Jantar 2025 za zdjęcia im. Arka Tomiaka

Jantar 2025 za szczególny wkład twórczy debiutanta

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH

Wielki Jantar 2025 za pełnometrażowy debiut dokumentalny

Jantar 2025 za reżyserię Jantar 2025 za zdjęcia

Wyróżnienie za szczególny wkład twórczy debiutanta

KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH

Jantar 2025 za krótkometrażowy film fabularny

Jantar 2025 za krótkometrażowy film dokumentalny

Jantar 2025 za krótkometrażowy film animowany

Jantar 2025 za zdjęcia - nagroda Heliograf Rental House

KONKURS TEATROTEK

Jantar 2025 za najlepszą Teatrotekę

Wyróżnienie za szczególny wkład twórczy debiutanta

W ubiegłorocznej edycji festiwalu główną nagrodę - Wielkiego Jantara - zdobył Grzegorz Dębowski za pełnometrażową fabułę "Tyle co nic" .

Młodzi i Film 2025: gdzie i kiedy odbędzie się festiwal?

Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć to, co nowe w rodzimym kinie.

44. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych odbędzie się w dniach 9-14 czerwca 2025 roku oczywiście w Koszalinie.